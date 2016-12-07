تصادفات فوتی درون شهری در زنجان ۱۳ درصد کاهش دارد

سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هشت ماهه سالجاری ۲۰ موردتصادف فوتی درون شهری در استان رخ داده است، افزود: طی سال گذشته در همین بازه زمانی ۲۳ نفر فوت شده بودند.

وی اظهار کرد: تصادفات فوتی درون شهری طی هشت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی هزار و ۶۴۸ فقره تصادف جرحی و سال گذشته هزار و ۶۴۲ مورد بوده که طی سالجاری کاهش دارد.

آفریدون گفت: تصادفات خسارتی طی هشت ماهه سالجاری ۳۵۸ مورد بوده که سال گذشته در همین بازه زمانی۴۰۷ مورد تصادف خسارتی رخ داده است که در این میان تصادفات خسارتی طی این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ نفر کاهش و ۱۲ درصد کاهش دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با بیان اینکه در مجموع وقوع تصادفات درون شهری در استان زنجان سه درصد کاهش دارد، گفت: طی هشت ماهه سالجاری توجه نکردن به جلو ۳۴ درصد ، رعایت نکردن حق تقدم با ۲۹ درصد وتغییر ناگهانی مسیر ۵.۵ درصد تصادفات را به خود اختصاص داده اند.

آفریدون تاکید کرد: از ۲۰ نفر فوتی درون شهری در استان ۱۰ نفر عابر پیاده، ۸ نفر موتور سوار و دو نفر هم راننده و سرنشین بوده است و یک نفر از این تعداد در حین انتقال به بیمارستان فوت شدند و ۱۹ نفر هم در بیمارستان فوت شدند.

وی افزود: ۶۶ درصد از تصادفات به وسیله خودروهای سواری و ۱۷ درصدموتورسیکلت ها دخیل هستند و بیشترین ساعات تصادفات از ۱۲ ظهر تا ۱۴ عصر و ۴ بعد از ظهر تا ۸ شب است.