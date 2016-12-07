لزوم واگذاری طرح های نیمه تمام به ‏بخش خصوصی و رفع موانع تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی سعادت و اسدالله درویش امیری استانداران آذربایجان غربی و زنجان با رییس جمهور دیدار و گزارشی از روند ‏عملیاتی و اجرایی طرح های مصوب سفر کاروان تدبیر و امید به این استان ها ارائه کردند‎.

حجت الاسلام حسن روحانی در این دیدارها با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب ‏اسلامی درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی، بر لزوم حمایت از اشتغالزایی، سرمایه گذاری، تکمیل طرح های نیمه تمام استانی، احیای ‏دریاچه ارومیه، تکمیل خطوط ریلی و رفع مشکلات اعتباری تاکید و دستورات لازم را برای پیشرفت و آبادانی روز افزون این ‏استان ها صادر کرد‎.‎