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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰

در دیدار روحانی با استانداران آذربایجان غربی و زنجان تاکید شد؛

لزوم واگذاری طرح های نیمه تمام به ‏بخش خصوصی و رفع موانع تولید

لزوم واگذاری طرح های نیمه تمام به ‏بخش خصوصی و رفع موانع تولید

استانداران آذربایجان غربی و زنجان با رییس جمهوری دیدار و گزارشی از روند ‏عملیاتی و اجرایی طرح های مصوب سفر کاروان تدبیر و امید به این استان ها ارائه کردند‎.‎

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی سعادت و اسدالله درویش امیری استانداران آذربایجان غربی و زنجان با رییس جمهور دیدار و گزارشی از روند ‏عملیاتی و اجرایی طرح های مصوب سفر کاروان تدبیر و امید به این استان ها ارائه کردند‎.

حجت الاسلام حسن روحانی در این دیدارها با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب ‏اسلامی درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی، بر لزوم حمایت از اشتغالزایی، سرمایه گذاری، تکمیل طرح های نیمه تمام استانی، احیای ‏دریاچه ارومیه، تکمیل خطوط ریلی و رفع مشکلات اعتباری تاکید و دستورات لازم را برای پیشرفت و آبادانی روز افزون این ‏استان ها صادر کرد‎.‎

کد مطلب 3843442

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