لزوم واگذاری طرح های نیمه تمام به ‏بخش خصوصی و رفع موانع تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی سعادت و اسدالله درویش امیری استانداران آذربایجان غربی و زنجان با رییس جمهور دیدار و گزارشی از روند عملیاتی و اجرایی طرح های مصوب سفر کاروان تدبیر و امید به این استان ها ارائه کردند.
حجت الاسلام حسن روحانی در این دیدارها با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی، بر لزوم حمایت از اشتغالزایی، سرمایه گذاری، تکمیل طرح های نیمه تمام استانی، احیای دریاچه ارومیه، تکمیل خطوط ریلی و رفع مشکلات اعتباری تاکید و دستورات لازم را برای پیشرفت و آبادانی روز افزون این استان ها صادر کرد.
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