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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

«روایت‌های من» نقد و بررسی می‌شود

«روایت‌های من» نقد و بررسی می‌شود

مجموعه داستان «روایت‌های من» نوشته حسین شکربیگی فردا پنجشنبه ۱۸ آذر در کتابخانه استاد حکیمی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای خاتم(ص) و مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۸، نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «روایت های من» نوشته حسین شکربیگی در قالب یکی از سلسله نشست های ادبستان حماسه با محوریت ادبیات دفاع مقدس، فردا پنجشنبه ۱۸ آذر در کتابخانه استاد حکیمی دورخوانی و نقد و بررسی می شود.

کتاب «روایت های من» در حال حاضر به چاپ سوم رسیده و نامزد جایزه دفاع مقدس نیز شده است. این کتاب توسط نشر آموت به چاپ رسیده و شامل ۱۱ داستان است که هرکدام از داستان ها دارای موضوعی خاص در حوزه دفاع مقدس است.

این برنامه با مشارکت کانون ادبی باران فردا پنجشنبه ۱۸ آذر از ساعت ۱۱ در کتابخانه استاد حکیمی واقع در شهرک ولیعصر(عج)، انتهای خیابان حیدری جنوبی، خیابان پژاند، بوستان لواسانی برگزار می شود.

کد مطلب 3843444

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