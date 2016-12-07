تکمیل پروژه های میدکو ظرف دوسال آینده/اشتغالزایی برای۱۶۰هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پورمند سه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: ثروت آفرینی یکی از نقش های مهمی است که هر انسان باید در کشور خود ایفا کند.

وی افزود: از اول به دنبال این نبودیم کاری را انجام بدهیم که دیگران انجام داده اند و سیاست این بود که به دنبال آن دسته از کارهایی برویم که دیگران انجام نداده و یا نمی خواهند انجام دهند.

پورمند ادامه داد: سعی کردیم که یک فضای جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و به تعبیری ثروت آفرینی صحیح داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه اینتگریشن (به هم پیوستگی) فقط در تولید نیست، اظهار کرد: میدکو سه محور را در کنار هم دارد و مفهوم هلدینگ هم بر همین سه محور تولید محصولات معدنی یا صنایع معدنی، بخش خدمات مهندسی و بازرگانی فلزات استوار است.

وی با بیان اینکه برای پیدا کردن هویتمان باید از تولید شروع می کردیم، افزود: بر همین اساس شعار میدکو این شد که توسعه ما از معدن آغاز می شود.

مدیرعامل مدیکو تصریح کرد: بسیاری از کارخانه های فولاد کشور که در کنار آب راه اندازی شد برای این بود که بتوانند مواد اولیه را راحت به دست بیاورند ولی سیاست میدکو به گونه ای بود که ما برای اینکه توسعه پیدا کنیم باید معدن، کنسانتره، گندله و فولاد را با هم داشته باشیم.

مس و فولاد شاخصه های اساسی توسعه اقتصادی

وی با تاکید به اینکه تولید دو فلز فولاد و مس برای هر کشوری حائز اهمیت است، گفت: دو فلز اساسی فولاد و مس را انتخاب کردیم آن هم برای اینکه فولاد و مس برای هر کشور در بخش معدن جزو شاخصه های اساسی توسعه اقتصادی محسوب می شود.

وی عنوان کرد: کنسانتره ها ما را زودتر به معدن، بهره برداری و پول می رساند لذا از کارخانه های کنسانتره سنگ آهن شروع کردیم؛ سپس گندله، آهن اسفنجی و چدن ریزی و فولاد سازی در اولویت قرار گرفت و امروز با همین روند پیش می رویم.

مدیرعامل میدکو ادامه داد: معدن مجموعه ای از زمین شناسی، استخراج، فرآوری و متالوژی استخراجی است.

وی با اشاره به اینکه در بخش خدمات مهندسی کمبود داشتیم، اظهار کرد: یک شرکت مهندسی درست کردیم و شرکت مانا را در یک مزایده خریداری کردیم به گونه ای که شرکت مانا صرفا کار ساختمانی می کرد و میدکو رویکرد این شرکت را به سمت صنعت تغییر داد و خیلی از اسکلت فلزی ها و بتن ریزی های میدکو را مانا انجام می دهد.

پورمند ادامه داد: مانا کم کم وارد نصب شد و حلقه خدمات مهندسی را برای میدکو تقویت کرد و درآمدی هم از این محل ایجاد کرد.

وی افزود: قراردادهایی که با خارجی ها داشتیم یک شرکت مهندسی به عنوان ناظر اجرایی در کنارش گذاشتیم که جوان های ما بتوانند نقشه های مهندسی بیسیک را یاد بگیرند.

راه اندازی سه شرکت در اروپا، چین و ایران

پورمند با اشاره به تشکیل بخش مهندسی و نصب و بخش تدارکات و بازرگانی، افزود: در بخش بازرگانی سه شرکت در اروپا، چین و ایران تشکیل دادیم که سفارشات تجهیزات خارجی را انجام دهند و از همه مهمتر این کار را یاد بگیرند.

وی تصریح کرد: بخشی از پروژه های کرمان همچون کک سازی نتیجه مشارکت شرکت مانا، معیار صنعت و یک شرکت چینی است و کارخانه های کک سازی، زغالشویی، بیسیک، کنسانتره و فولاد را می توانیم بسازیم.

دانش اجرای پروژه کاملا بومی سازی شده است

پورمند با تاکید به اینکه دانش اجرای پروژه کاملا بومی سازی شده است، گفت: هیچ شرکتی در دنیا وجود ندارد که بگوید فعالیتهای خود را در همه بخش ها به طور ۱۰۰ درصد بومی سازی کرده است.

وی تصریح کرد: خیلی از شرکتهای معدنی دنیا در عین حالی که تولید مس و فولاد دارند بازار این محصولات را هم در اختیار دارند ما فعلا این امکان را نداریم.

وی با اشاره به اینکه بازرگانی فلزات فوق العاده تخصصی است، اظهار کرد: از میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزارتن فولادی که در دنیا تولید می شود چقدر از بازرگانی آن را ایران انجام می دهد؟ بررسی ها نشان می دهد این رقم عدد پایینی است؛ سعی می کنیم این سد را بشکافیم تا کشور ما بتواند در بازرگانی فلزات حرکت کند.

پورمند ادامه داد: یکی از نکاتی که در پروژه ها وجود داشت بحث آب، برق و گاز بود که اهمیت زیادی برای شرکت داشت که چه نوع تکنولوژی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه دو روش کوره بلند و احیای مستقیم هیچ مزیت اقتصادی نسبت به هم ندارند، افزود: مهم این بود که ما یا بتوانیم گاز تامین کنیم یا زغال سنگ، که در منطقه زرند تامین زغال راحت تر از گاز است.

وجود ۲۰۰ تن ذخیره زغال در زرند

وی افزود: حداقل بالای یک میلیارد تن ذخایر زغال داریم و زرند ۲۰۰ میلیون تن ذخیره زغال دارد و ۱۵ هزار نفر در این منطقه کار می کردند.

وی با اشاره به مزیت تولید زغال سنگ نسبت به گاز، اظهار کرد: گاز از فرآورده های نفتی تولید می شود و قیمت گذاری نفت در دست کشور ما نیست تولید زغال سنگ بهتر از گاز است.

وی با تاکید به اینکه سه معدن خمرود، طبس دو و طبس سه در مزایده گرفتیم، گفت: بخش زغال ما می تواند به صورت ۱۰۰ درصد مواد اولیه را از داخل تامین کند که یکی از موئلفه های اقتصاد مقاومتی است.

پورمند ادامه داد: مزیت میدکو در این است که از معدن تا انتهای خط را در خود دارد به گونه ای که فاصله و هزینه حمل کم است و به مسائل زیست محیطی هم کمک کرده ایم.

اشتغال ۱۰ هزار نفر در مجموعه میدکو

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰ هزار نفر در این مجموعه شاغل هستند، تصریح کرد: شرکت میدکو به طور غیر مستقیم بیش از ۱۵۰ هزار شغل ایجاد می کند.

پورمند با اشاره به اینکه میدکو معین اقتصادی شهرستانهای زرند و کوهبنان است افزود: در اقتصاد مقاومتی بنا داریم توسعه را از روستاها و با جوان ها شروع کنیم.

وی در خصوص واژه بهره مالکانه نیز اظهار کرد: وقتی یک مجموعه در منطقه ای اشتغالزایی کرده و در ازای سودی که به دست می آورد مالیات پرداخت می کند به کار بردن واژه بهره مالکانه و حق انتفاع جای تامل دارد.

مدیرعامل میدکو تصریح کرد: مهمترین اثر میدکو و بانک پاسارگاد این است که دارایی های کشور را از زیر زمین به روی زمین می آورد و انگیزه جوانان را بالا می برد به گونه ای که امروز جوانان زرند در حال تولید محصولات صنعتی و معدنی هستند.

راه اندازی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق

وی خاطرنشان کرد: ان شاالله طی دو سال آینده تمامی پروژه های میدکو تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به صادرات کنسانتره سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی تصریح کرد: در نظر داریم تمامی ۴.۲ دهم میلیارد تن فولاد تولیدی را صادر کنیم و اعتقاد داریم که نباید در مسیر ریسک نرخ ارز قرار بگیریم.

مدیر عامل میدکو گفت: واحدهای فولادسازی را نمی توان با یک برق نامطمئن اداره کرد و به این منظور در حال راه اندازی یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق هستیم.

وی با بیان اینکه برای تامین آب کارخانه ها چاه جدیدی احداث نکردیم، افزود: کرمان منطقه کم آب است منتها ما در یک نقطه متمرکز نشده ایم در بردسیر و در منطقه کاظم آباد کرمان و در زرند قرار گرفتیم و تامین آّب را آسان کردیم.

بهره وری مناسب از آب در پروژه های میدکو

پورمند تصریح کرد: در راستای بالا بردن بهره وری استفاده از آب تاسیسات جدیدی راه اندازی کردیم و از یک آب دو بار استفاده می کنیم و با شبکه آب و فاضلاب کرمان قرارداد ۴۰۰ لیتر بر ثانیه بستیم و به تدریج از آن آب بعد از تصفیه استفاده می کنیم.

وی با اشاره به اینکه بحران اقتصادی دنیا در مواد اولیه و آب است، اظهار کرد: در پروژه انتقال آب از خلیج فارس حضور نداریم و انتخاب ها دقیق بود و دچار مشکل آب نخواهیم شد.

رونق تولید در مناطق محروم گام بعدی میدکو

پورمند با بیان اینکه که اکنون به مواد اولیه وصل شده ایم، گفت: جلال آباد ذخیره ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تن است عیار پایین آن در فرآوری خوب جواب داده است کنسانتره جلال آباد زرند با عیار ۶۸ درصد یکی از بهترین کنسانتره های کشور است.

مدیر عامل مدیکو عنوان کرد: کنسانتره یک ماده خام است و اگر به گندله تبدیل شود ارزش بیشتری به خود می گیرد و اشتغال را بیشتر می کند و برنامه های بعدی مدیکو تولیدات پایین این فلزات در مناطق محروم است.

وی با اشاره به اینکه خواهان افزایش ظرفیت معدنی کشور و بالا بردن ذخایر موجود هستیم، اظهار کرد: معدن جلال آباد و معدن شماره چهار گل گهر را در اختیار گرفتیم و پنج پهنه اکتشافی در کرمان، اردبیل، قزوین در زمینه مس و سنگ آهن را در دستور کار داریم.

پورمند افزود: میدکو در همه زمینه ها حتی در مس با توجه به مشارکتی که با شرکت مس دارد، به پکیج معادن کشور وصل شده است که این یک امتیاز بزرگی برای میدکو است.

۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری میدکو

وی با تاکید به اینکه قیمت تمام شده فولاد میدکو از قیمت تمام شده فولادسازی های کشور کمتر است، گفت: مجموع سرمایه گزاری تا این مرحله حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که با هزینه های مالی به ۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

وی ادامه داد: تا الان بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده ایم و به لحاظ ارزی کل پروژه های میدکو پنج میلیارد دلار هزینه داشته اند.

مدیر عامل مدیکو گفت: بیش از ۱۲ پروژه میدکو به بهره برداری رسیده است و در حال تولید می باشند وسعی کردیم یک EPS را محقق کنیم که به سهامداران فشار کمتری وارد شود.

وی با اشاره به اینکه سرمایه ثبت شده میدکو ۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است، اظهار کرد: با ۱۰۰ میلیارد تومان شروع کرده است و با ورود به فرابورس و تا پایان سال جاری به آن ای پی اسی که در بورس اعلام کردیم می رسیم.

پورمند ادامه داد: مقرر شده که ۳۲۰ میلیارد تومان سود بدهیم که از محل تولید، خدمات مهندسی و بازرگانی محقق خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در تامین مالی به سهامداران فشار نمی آوریم، اظهار کرد: از ۱۵ هزار میلیارد تومان حدود دو تا سه درصد از محل آورده سهامداران است و ۷۵ درصد از محل فاینانس های ۱۰ ساله خارجی و منابع داخلی است.

پورمند تصریح کرد: پروژهای مدیکو نیازمند ترکیب مجموعه فنی اقتصادی و پولی و بانکی است و اگر این ترکیب وجود نداشته باشد محال است که این ثروت آفرینی در کشور اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه قیمت های صنعت معدنکاری بین المللی است، اظهار کرد: مجموعه مدیکو برای تامین مالی خود به یک بانک با پشتوانه مالی قوی نیاز داشت.

میدکو بالغ بر یک و نیم میلیون نفر سهامدار دارد

پورمند ادامه داد: بانک پاسارگاد صرفا یک بانک نیست بلکه یک گروه مالی و اقتصادی توانمند است و بیشتر از اعتبار بانک پاسارگاد استفاده می کنیم.

وی عنوان کرد: حدود ۹۲ درصد سهامداران میدکو اشخاص حقوقی و هشت درصد حقیقی هستند و میدکو بالغ بر یک و نیم میلیون نفر سهامدار دارد.

روز سه شنبه تور خبری از سوی مجموعه میدکو برگزار شد و خبرنگاران از نزدیک از مجموعه فولاد سازی بردسیر، مجموعه فولاد زرند ایرانیان و کارخانه های کنسانتره و گندله سازی جلال آباد بازدید کردند و در جریان پروژه های میدکو قرار گرفتند.

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با هدف توسعه معدن و صنایع معدنی، تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه کارآفرینی صنعتی و معدنی و اجرایی کردن ظرفیت های کشور، تلاش پیگر و مستمر داشته باشد و مدیریت اقتصادی زرند و کوهبنان یکی از مناطق اقتصادی هشتگانه استان کرمان را بر عهده دارد.