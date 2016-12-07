تصادف زنجیره ای در مشهد یک کشته و چهار مصدوم برجا گذاشت

علی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح چهارشنبه طی تماس با سامانه تلفنی ۱۲۵، خبر تصادف زنجیره‎ای در زیر پل شهید فهمیده مشهد به این سازمان اعلام شد.

وی افزود: از این رو گروه پیشگیری از حریق و نجات ایستگاه‎های شماره ۴۳و ۳۲ به همراه سه دستگاه خودروی امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

افسرنگهبان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد تصریح کرد: در این حادثه ابتدا دو دستگاه پراید به علت نامشخصی با یکدیگر برخورد کرده که در پی آن یک دستگاه خودرو کامیونت به شدت با یکی از پراید ها که در برخورد با جدول متوقف شده بود ، تصادف کرد.

وی ادامه داد: در اثر شدت این برخورد خودرو پراید مابین جدول و کامیونت کاملاً مچاله شد و چهار سرنشین این وسیله نقلیه که شامل یک بانوی جوان و دو کودک سه و ۱۰ساله و یک نوزاد دو ماهه بودند، بشدت مصدوم شدند که حال کودک سه ساله وخیم اعلام شد.

یکه عنوان کرد: در ادامه هفت دستگاه خودرو سبک و سنگین دیگر از جمله دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ و پنج دستگاه کامیونت و اتوبوس بخش خصوصی با یکدیگر برخورد کردند که در اثر این برخوردها رانندگان دو دستگاه کامیونت دچار جراحت شدند.

وی در خصوص اقدامات انجام شده توسط نجات گران، ابراز کرد: عوامل آتش‌نشانی به سرعت با قطع جریان برق خودروها و نصب علائم هشداردهنده در جاده، محل حادثه را ایمن‌سازی و از وقوع حریق احتمالی به واسطه نشت سوخت از خودروها اقدام کردند و مصدومان حادثه را نیز تحویل عوامل اورژانس دادند و مصدومان برای مداوا به بیمارستان اعزام شدند.

گفتنی است با پیگیری های انجام شده مشخص شد، کودک سه ساله بر اثر جراحات وارده شدید پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.