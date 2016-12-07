۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تبریز انتخاب شد

تبریز - ایرج شهین باهر توانست با کسب اکثریت آرای اعضای شورای شهر تبریز به عنوان رئیس کمیسیون عمران و توسعه انتخاب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شهین باهر که دارای تحصیلات کارشناس عمران و کارشناس ارشد شهرسازی و دانشجوی ترم آخر دکتری برنامه ریزی شهری است، با کسب اکثریت آرای اعضای شورای شهر تبریز مجددا به عنوان رئیس کمیسیون عمران و توسعه انتخاب شد.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تبریز در کارنامه خود ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی، عضویت در هیئت علمی دانشگاه، مجری طرح های عمرانی، کارشناس رسمی دادگستری و شهرداری شهر باسمنج را نیز دارد.

گفتنی است کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر یکی از مهمترین کمیسیون های شورای اسلامی شهر تبریز است که مسائل مربوط به پروژه های عمرانی و زیر بنایی و توسعه شهر در این کمیسیون مطرح و بررسی و پیشنهاد می شود.

