به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «چشم شب روشن» سه شنبه ۱۶ آذر با اجرای محمد صالح علا و با حضور رضا مهدوی پژوهشگر موسیقی به گفتگو با شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران اختصاص داشت.

روحانی در بخشی از این برنامه در پاسخ به اینکه چرا ارکستر سمفونیک از قطعات موسیقی ایرانی استفاده نمی کند، گفت: در سه برنامه گذشته ای که داشتم از سه آهنگساز ایرانی از جمله حسین دهلوی اثر «بیژن و منیژه» را اجرا کردیم که سی دی تصویری آن منتشر شد و از استاد مصطفی کمال پورتراب نیز قطعه ای اجرا کردم. در کنسرت آینده ای هم که داریم احمد پژمان قطعه «سرزمین دلاوران» را نوشته که قرار است در ۱۳ دی رونمایی و برای اولین بار اجرا شود و ما تمرین های این اثر را شروع کرده ایم.

روحانی با اشاره به دیگر برنامه هایش بیان کرد: هدفم این است که یک روز در ماه را به آهنگسازان جوان اختصاص دهم، به این ترتیب که در یک تمرین چند اثر را انتخاب می کنم و سعی می کنیم نوازندگان یک بار این آهنگ را بنوازند و موزیسین های جوان اجرای این آثار را بشنوند. از بین این آثار انتخاب هایی صورت می گیرد و در هر فصل می توانیم این آثار را اجرا کنیم. کار دیگرمان این است که از نوازندگان ارکستر سمفونیک به عنوان سولیست استفاده کنیم.

«چشم شب روشن» به تهیه کنندگی امیر قمیشی و با اجرای محمد صالح علا شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود.