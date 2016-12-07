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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

با حضور دستگاههای مرتبط؛

طرح زمستانه پلیس راه در محورهای مواصلاتی لرستان کلید خورد

طرح زمستانه پلیس راه در محورهای مواصلاتی لرستان کلید خورد

خرم آباد- طرح زمستانه پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان لرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح زمستانه پلیس راه لرستان صبح امروز چهارشنبه در سطح محورهای مواصلاتی استان آغاز شد.

در اجرای این طرح پلیس راه لرستان، پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان، جمعیت هلال احمر استان، اورژانس ۱۱۵، امداد خودرو، آتش نشانی و ... همکاری دارند.

طرح زمستانه پلیس راه از تاریخ ۱۷ آذر ماه تا ۲۰ اسفند ماه امسال در سطح محورهای مواصلاتی لرستان، گردنه های برفگیر، نقاط حادثه خیز و ... برای روان سازی ترافیک در سطح محورهای مواصلاتی، امدادرسانی به مسافران در هنگام حوادث، بازگشایی گردنه های برفگیر و ... اجرایی می شود.

کد مطلب 3843457

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