مرگ بیش از ۳۴۰۰ نفر به دلیل سرعت رانندگی در زمستان۹۴

سردار تقی مهری در رزمایش طرح زمستانی پلیس راهور که در پیست آبعلی برگزار شده گفت: افراد و ارگان های زیادی برای رزمایش زمستانی پلیس راهور زحمت کشیده اند که جا دارد از آنها تشکر و قدردانی کنیم.

وی افزود: اجرای طرح ترافیکی زمستانی با هماهنگی و همدلی همه دستگاه های ذی ربط به خوبی اجرا می شود. هدف از برگزاری این مراسم ایجاد شرایط مناسب برای همه کسانی است که در سطح جاده ها در حال تردد هستند و همه ساله از آذرماه شاهد نزولات آسمانی هستیم گرچه این مسئله موجب خوشحالی ماست و این باعث لغزندگی سطح جاده ها می شود ودر این ایام در مناطق کوهستانی نیازمند برنامه ریزی های جدید هستیم.

مهری اظهار کرد: طرح زمستانی هم در درون شهر و هم در برون شهر حائز اهمیت است. طرح زمستانی راهور تا ۲۰ اسفند ماه ادامه خواهد یافت و اگر شرایط ۲۰ اسفند به بعد هم متفاوت باشد طرح ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: برنامه ریزی هایی صورت گرفته و نسبت به سال های گذشته وضعیتمان بهتر است. در ایام سرما بیش از ۱۰۰ گردنه برفگیر در ۲۹ استان داریم و با بکارگیری نیروهای مجرب توسط همه دستگاه های مسئول به صورت شبانه روزی خدمت مناسب را به هموطنان ارائه می دهیم.

مهری گفت: تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم سوانح ترافیکی و تعداد جانباختگان را کم کنیم. در ۷ ماهه سال ۹۵ تعداد ۲۸۸ نفر کمتر جان خود را در تصادفات از دست داده اند. امیدوارم در طرح زمستانی شاهد کاهش سوانح باشیم زیرا هم تعداد خودروها افزایش پیدا کرده هم تعداد سفرها بیشتر شده است و هم افراد بیشتری گواهینامه رفته اند. با همکاری خوبی که با سازمان راهداری به عمل آمده و با بهره گیری از فناوری های جدید و نصب دوربین ها، جاده های اصلی کشور را برای پیشگیری از حوادث تحت پوشش قرار می دهیم.

رئیس پلیس راهور در طرح زمستانی سال ۹۴ آمارهایی که ارائه شد قابل توجه است. سه هزار و ۴۸۷ نفر جان خود را از دست داده اند که دلیل آن تخطی از سرعت مطمئنه اعلام شده است.

وی با اعلام اینکه رانندگی در شرایط برفی بسیار سخت تر از شرایط عادی است، گفت: ۲۳ درصد به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و ۳۴ درصد عدم توجه به جلو و ۱۵ درصد انحراف به چپ رخ داده است.

مهری تاکید کرد: شهروندان باید قبل از سفر آماده یک سفر ایمن بشوند. وسیله نقلیه باید مورد بازرسی قرار بگیرد و داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی برای رانندگی در برف و باران و گردنه ها سوخت کافی را به همراه داشته باشند. ما نیز برای برقراری ایمنی در جاده ها و اجرای طرح ترافیک زمستان آماده هستیم تا شهروندان به سلامت از مبدا به مقصد برسند.