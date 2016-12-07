استکبارستیزی هویت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری صبح چهارشنبه در جلسه شورای مدیران این اداره کل با اشاره به روز دانشجو تأکید کرد که ۱۶ آذر روز گرامی‌داشت جوان‌هایی است که در مخالفت با حضور و سلطه بیگانگان در کشور به میدان آمده و اظهار مخالفت کرده و در این راه خون پاکشان را اهدا کردند.

وی با بیان اینکه نباید این روزها و فداکاری‌ها را که از ناحیه جوانان معتقد و پایبند به ارزش‌های اسلامی خلق شده، از یاد ببریم، اظهار کرد: هم مراکز علمی و آموزشی و هم مراکز فرهنگی و تبلیغی وظیفه دارند این روز را گرامی بدارند.

حجت‌الاسلام اسکندری افزود: راهی که دوستداران انقلاب اسلامی انتخاب کرده‌اند همیشه با مخالفت و هجمه‌های استکبار جهانی مواجه خواهد بود. این طور نیست که استکبار جهانی تنها در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با ما مقابله کرده باشد و دیگر هیچ برنامه‌ای علیه نظام اسلامی نداشته باشد.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، از روزی که امام خمینی(ره) فعالیت‌های روشنگرانه و مبارزاتی خودشان را شروع کردند، مستکبران هر روز برای ما فتنه و توطئه می‌کنند.

وی افزود: تا زمانی که در مسیر ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی باشیم، استکبار جهانی ما را رها نخواهد کرد، بنابراین باید هم در برابر توطئه‌های استکبار جهانی هوشیار باشیم و هم سابقه مبارک مقابله با استکبار را از یاد نبریم.

حجت‌الاسلام اسکندری استکبارستیزی را هویت انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: اینکه جمهوری اسلامی ایران در دنیا به عنوان یک کشور شاخص محسوب می‌شود و جوانان آزادی‌خواه و ملت‌های آزاده جهان به نظام اسلامی دل بسته‌اند به دلیل روحیه ظلم‌ستیری انقلاب اسلامی، امام راحل و رهبر معظم انقلاب است.