به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون الکترونیکی «به سوی فهم قرآن» که از نیمه مهرماه آغاز شده پس از گذشت دو ماه، سهشنبه شب با ثبت اطلاعات بیش از ٥٠٠ هزار نفر به اتمام رسید.
براساس این گزارش، بیشترین آمار ثبتنامی در این آزمون به استانهای تهران، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و اصفهان و کمترین آمار ثبتنامی به استانهای بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، سمنان و زنجان اختصاص دارد.
همچنین براساس این گزارش، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمانهای قوه قضائیه و وزارت کشور به ترتیب در این آزمون بیشترین آمار ثبتنامی را به خود اختصاص دادهاند.
آزمون الکترونیکی «به سوی فهم قرآن» برای وزارت آموزش و پرورش در روز پنجشنبه ٢ دیماه و برای سایر دستگاههای دولتی، شنبه ٢٠ آذرماه برگزار میشود.
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