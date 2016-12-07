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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

اتمام ثبت‌نام آزمون «به سوی فهم قرآن» ویژه کارکنان دولت

اتمام ثبت‌نام آزمون «به سوی فهم قرآن» ویژه کارکنان دولت

ثبت‌نام آزمون الکترونیکی «به سوی فهم قرآن» ویژه کارکنان دولت با ثبت‌نام بیش از ٥٠٠ هزار نفر از کارکنان دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون الکترونیکی «به سوی فهم قرآن» که از نیمه مهرماه آغاز شده پس از گذشت دو ماه، سه‌شنبه شب با ثبت اطلاعات بیش از ٥٠٠ هزار نفر به اتمام رسید.

براساس این گزارش، بیشترین آمار ثبت‌نامی در این آزمون به استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و اصفهان و کمترین آمار ثبت‌نامی به استان‌های بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، سمنان و زنجان اختصاص دارد.

همچنین براساس این گزارش، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌های قوه قضائیه و وزارت کشور به ترتیب در این آزمون بیشترین آمار ثبت‌نامی را به خود اختصاص داده‌اند.

آزمون الکترونیکی «به سوی فهم قرآن» برای وزارت آموزش و پرورش در روز پنج‌شنبه ٢ دیماه و برای سایر دستگاه‌های دولتی، شنبه ٢٠ آذرماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 3843474

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    نظرات

    • شادی یوسف زاده IR ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
      0 0
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      باسلام،ضمن تشکراززحماتتان،لطف کنید،جهت آزمون ثبت نام به سوی فهم قران امروزیا فردا،چندساعتی راتمدید بفرماییدچون بعضی ازهمکاران تمدیداطلاعی نداشتن....
    • مریم سرمدی IR ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      لطفا زمان ثبت نام را تمدید فرمایید.حداقل برای فرهنگیان
    • محمدی IR ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      0 0
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      میشه لطف کنید و این آزمون رو در ماه بعد دوباره برگزار کنید تا کسانیکه مشکل داشتند و نتونستند در آزمون قبول بشن در ماه بعد بتونند قبول بشند برام مهمه که در این آزمون قبول بشم حتی دوباره حاضرم ثبت نام کنم و هزینه را پرداخت کنم. با سپاس از زحمات شما سروران گرامی
    • مریم اسدی IR ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
      0 0
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      من با اینکه نمره قبولی یعنی ۱۴ رو کسب کردم برام نوشته که در آزمون گجدد شرکت کن چرا در ضمن سوالات اصلا شبیه این همه نمونه سوال که خوندیم نبود و سری من بیشتر از بخش اول کتاب بو د تازه احساس می کنم تصحیح هم مشکل داشت چون با کتاب چک کردم بیشتر می شدم
    • زهراخانبابازاده IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
      0 0
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      نتایج آزمون از چ طریقی اعلام میگردد؟
    • محمدحسن جعفری بندرآبادی IR ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام من ثبت نام کردم تفسیر سوره صف هم کامل خوانده ام منتها پول پرداخت نکرده ام هیچ راهی برای پرداخت هزینه آزمون وجود دارد یا نه تشکر
    • بیگ محمدی IR ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      لطفا دوباره ضمن خدمت فهم قران را برای فرهنگیان تکرار بشود
    • ساناز جاهدی IR ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      من ثبت نام کرده بودم ولی زمان ورود به آزمون گفت کد ملی شما درج نشده و من از آزمون جا موندم لطفا رسیدگی کنید تا مشکل ما برطرف بشه و دوباره آزمون بدیم
    • منتظر IR ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      من خبر دار نشدم برای ثبت نام لطفا تا آخر دی ماه تمدید کنید.
    • مریم خضابی IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      با عرض سلام و خسته نباشید من فرهنگی هستم از ما هزینه گرفتید ثبت نام گردم ولی نتوانستم در ازمون شرکت کنم سایت اعلام کرده ثبت نام نشدید لطفا دوباره ثبت نام کنید هزینه پرداخت میکنیم
    • اصغر کلایی IR ۲۳:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خواهشمند است مجدد ثبت نام کنید
    • جهرمی IR ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام چرا برا کارمندان اموزش وپرورش ازمون مجدد گرفته می شود ولی برا سایر کارمندان نه ؟
    • زهرا زارعی IR ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      لطفا دوباره ثبت نام کنید
    • فرهنگی گمنام IR ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      جا موندیم جاموندیم امتحان مجدد
    • لئیا IR ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهشالطفا نتایج رو از طریق سایت اعلام کنید.
    • کبری بخردی نسب IR ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام من کارمند اداره ارشاد خوزستان می باشم که متاسفانه در این آزمون به سوی فهم قرآن نتوانستم شرکت کنم اگر امکاندارد تمدید شود سپاسگزارم در ضمن من حتی ثبت نام هم نکرده ام

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