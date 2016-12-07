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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام:

۳۴ تیم راهداری در جاده های ایلام حضور دارند

۳۴ تیم راهداری در جاده های ایلام حضور دارند

ایلام- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام گفت: ۳۴ تیم راهداری در جاده های ایلام طی فصل زمستان برای خدمات رسانی حضور دارند.

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه فصل سرما این رزمایش با حضور نیروهای راهداری، پلیس راه، هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی در بخش چوار برگزار شد و تا ۲۰ آذر ادامه دارد.

وی افزود: ۱۷۸ دستگاه از ماشین آلات سبک و سنگین راهداری در طرح زمستانه بکارگیری می شوند تا در مواقع لزم و بویژه ایامی که شاهد بارندگی هستیم در اماکن و مناطق کوهستانی نسبت به برفروبی و ایمن سازی مسیر اقدام کنند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام تاکید کرد: سامانه الکترونیکی و آنلاین راهداری برای اطلاع رسانی از وضعیت جاده های استان ایجاد شده و عموم مردم می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی http://www.۱۴۱.ir از وضعیت راه های استان و شهرها اطلاع کسب کنند.

کد مطلب 3843480

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