۳۴ تیم راهداری در جاده های ایلام حضور دارند

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه فصل سرما این رزمایش با حضور نیروهای راهداری، پلیس راه، هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی در بخش چوار برگزار شد و تا ۲۰ آذر ادامه دارد.

وی افزود: ۱۷۸ دستگاه از ماشین آلات سبک و سنگین راهداری در طرح زمستانه بکارگیری می شوند تا در مواقع لزم و بویژه ایامی که شاهد بارندگی هستیم در اماکن و مناطق کوهستانی نسبت به برفروبی و ایمن سازی مسیر اقدام کنند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام تاکید کرد: سامانه الکترونیکی و آنلاین راهداری برای اطلاع رسانی از وضعیت جاده های استان ایجاد شده و عموم مردم می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی http://www.۱۴۱.ir از وضعیت راه های استان و شهرها اطلاع کسب کنند.