به گزارش خبرنگار مهر، سارا سادات خادم‌الشریعه هفته گذشته و در پایان مرحله آخر مسابقات شطرنج گرند پری بانوان جهان در رقابت با ۱۱ بازیکن دیگر شرکت کننده در این مسابقات به عنوان سوم مشترک دست یافت.

این نتیجه در حالی به دست آمد که بانوی شطرنج باز کشورمان در دور هشتم مسابقات با وجود تاخیر حریف در حاضر شدن در محل مسابقه برای وی درخواست باخت نداد و حتی وقتی او بعد از ۱۱ حرکت به دلیل شرایط روحی نامناسب درخواست اتمام بازی به نتیجه تساوی را داد، خادم الشریعه موضوع را پذیرفت.

این حرکت جوانمردانه نماینده شطرنج کشورمان که با در نظر گرفتن شرایط روحی نامناسب حریف و نگرانی او از بیماری دوست فرانسوی اش انجام شد، بازتاب زیادی به همراه داشت.

در همین راستا، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک امروز شنبه طی مراسمی از عملکرد سارا سادات خادم الشریعه تقدیر کرد. وی در این مراسم گفت: تمام موفقیت ها در میادین ورزشی بعد از مدتی به فراموشی سپرده می شود و تنها آنچه همیشه در ذهن باقی می ماند که جوانمردانه و اخلاقی باشد.

رئیس کمیته ملی المپیک همچنین تاکید کرد که پیگیری های لازم را برای معرفی خادم الشریعه به کمیته بین المللی المپیک به عنوان بازیکن بااخلاق سال انجام خواهد داد.

در جریان این مراسم، پدر سارا سادات خادم الشریعه که همیشه وی را در مسابقات مختلف همراهی می کند، گفت: پیامی که کیومرث هاشمی در جریان مسابقات گرند پری و برای تقدیر از عملکرد سارا ارائه کرد، باعث قوت قلب وی شد.