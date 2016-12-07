به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فضل الله شیری امروز چهارشنبه در مراسم رزمایش خودرویی دستگاه های شرکت کننده در طرح زمستانه اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تاکید دارند که تلفات جاده ای باید به حداقل ممکن برسد تلاش پلبس راه نیز در این راستا خواهد بود.

وی ۱۷ آذر تا ۲۰ اسفند را زمان اجرای طرح زمستانه پلبس در استان کرمانشاه اعلام کرد و افزود: اورژانس، هلال احمر، شهرداری، حمل و نقل و راهداری، آتش نشانی، پلیس، دستگاه های شرکت کننده در طرح زمستانه ۹۵ هستند.

سرهنگ شیری با اشاره به حضور ۷۰ تیم پلیس راه در این طرح گفت: همه مسئولان اهتمام جدی برای روانی ترافیک و جلوگیری از اختلالات ترافیکی خواهند داشت.

وی ترافیک را از مشکلات اجتماعی دانست و گفت: در طرح زمستانه به ویژه در گردنه های برفگیر حضور موثر و جدی خواهیم داشت.