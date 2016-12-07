مدیریت خون بیمار مورد توجه جدی قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهتاب مقصودلو صبح چهارشنبه در همایش طب انتقال خون که در پلاژ بهزیستی مازندران برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش افزایش دانش و اطلاعات مدیران پزشکی و مدیران کل پایگاه های انتقال خون در بیماری های است زیرا یکی از دغدغه های سازمان انتقال خون کشور، مدیریت خون بیمار است.

وی افزود: ما معتقدیم در بحث مدیریت خون بیمار خیلی کم کار شده و از ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران می خواهم این فرصت را در اختیار پایگاه انتقال خون استان قرار دهد تا با برگزاری سمیناری برای همکاران بالینی، آزمایشگاه و پرستار ما در استان، امکان ایجاد مدیریت خون بیمار فراهم شود و راهکارهای لازم جایگزین خون و راه های جلوگیری از اتلاف خون و اصلاح آنمی خون قبل از عمل ارائه شود.

معاون آموزشی و پژوهشی انتقال خون ایران، با بیان اینکه برای برقراری سلامت بین بیمار و اهدا کننده ، سازمان انقال خون به دنبال اهداء کننده کم خطر است، گفت: مردم از سازمان انتقال خون انتظار دارند خون سالم، کافی و به موقع را در مواقع نیاز در اختیار قرار دهد و در عین حال در حال حاضر جایگزین خون مصنوعی در کشور نداریم.

مقصودلو با اشاره به روند رو به رشد جمعیت سالمندی کشور در سالهای آتی، گفت: پدیده سالمندی یقینا مداخلات همراه با تزریق خون را بیشتر می کند و نیز از شمار جمعیت اهداء کننده هم کاسته خواهد شد.

وی ابراز داشت: در بحث انتقال خون کیفیت و سلامت در دو کفه ترازو قرار دارند که باید ضمن توجه به این دو اصل در انتخاب اهداء کننده سالم و کم خطر توجه شود.

معاون آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ایران، موارد معافیت اهداء خون را موضوعی مهم خواند و گفت: در برخی موراد معافیت غیر ضروری به نظر می رسد زیرا برخی از این معافیت ها موجب دلسردی اهداء کننده می شود بر این اساس بهتر است از معافیت های خارج از دستورالعمل پرهیز شود.

دکتر مقصولو در ادامه ایجاد فضای محرمانه و مناسب را برای اهداء کننده، جهت پاسخگویی به سوالات ضروری دانست و افزود: در انتخاب اهداء کننده لازم است یک دانش خوبی درباره بیماری های قابل انتقال همان منطقه داشته باشیم و البته در این همایش به دنبال افزایش دانش درباره بیماری های قابل انتقال و مطالب به روز در طب انتقال خون هستیم.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی ها جمعیت کشور تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندی به حدود ۳۰ درصد برسد، افزود: این در حالی است که کشورهایی که هم اکنون جمعیت سالمندی آنها ۱۰درصد است در سال ۲۰۵۰ میانگین جمعیت میانسال آنان کمتر از ایران است.

معاون آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون در ادامه گفت: تنها یک تا دو درصد از جمعیت ۵۰ تا ۵۵ سال خون اهداءمی کنند در حالیکه در سنین ۳۰ تا ۳۵ سال این میزان ۵درصد است ، بر این اساس با رشد جمعیت سالمندی شمار اهداء کنندگان خون کاهش مییابد .

مقصودلو در ادامه بر لزوم حفاظت از اهداء کنندگان تاکید کرد و گفت: خطری که در انتقال خون وجود دارد این است در دریافت خونهای آلوده به ویروس های ایدز، هپاتیت "بی و سی" است و البته هنوز هم در آمریکا از بین یک میلیون اهداء کننده یک مورد خطر ایدز وجود دارد در عین حال با گذشت زمان در بسیاری از موارد بیماریهای جدیدی که از راه خون منتقل می شود هم شیوع پیدا می کند.

وی در پایان متذکر شد: فرآیند انتخاب اهداء کننده و دریافت خون ، فرآیند مهمی است که نیاز به دانش، آگاهی و اطلاعات دارد.