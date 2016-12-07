شرایط را برای بازگشت جنگ زدگان آبادانی فراهم کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی سه شنبه شب در جشن هفته فرهنگی و هنری استان خوزستان در محل باشگاه گلستان ضمن بیان اینکه همت و تلاشهایی که منطقه آزاد اروند در بحث ایجاد زیرساختها متحمل شده اند قابل ستایش است، اظهار کرد: از سال ۹۲ تاکنون با توجه به شکل گیری منطقه آزاد اروند امیدی برای مردم این شهرها ایجاد شد و تلاشهایی که مجموعه دولت اعم از فرمانداران دو شهر و مدیرعامل سازمان منطقه انجام شده قابل تقدیر است، هر چند که مردم بایستی در این باره قضاوت کنند زیرا آن دورنما و گذشته ای که از شهر آبادان در اذهان مردم باقیست دوران پرخاطره و گذشته اثربخشی برای آنان بوده که آنها از آن به عنوان دوران طلایی یاد می کنند.

وی افزود: به مدد عنایت مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی اعم از رهبری و رئیس جمهور که به طور مداوم مسائل مربوط به آبادان و خرمشهر را رصد و دنبال می کنند اقدامات خوبی در جهت رونق شهرهای آبادان و خرمشهر رخ داده است.

فرماندار آبادان با اشاره به مهاجرت معکوس مردم آبادان در سال ۹۰ نسبت به سال۸۵، عنوان کرد: بر اساس آمار ارائه شده از سوی مراکز بهداشتی از سال ۹۲ به این سو بر جمعیت آبادان افزوده شده که افزایشی ۲۰ درصدی است.

شهبازی تصریح کرد: امید می رود تا با توجه به انگیزه و همتی که در مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند و در راس آن مدیرعامل این سازمان وجود دارد، امید ایجاد شده به بیم تبدیل نشود تا خدای ناکرده شاهد دوباره مهاجرت معکوس مردم نباشیم، البته تمامی ارگانهای نظام و ساختارهای دولتی بایستی در مسیر منطقه آزاد اروند را کمک کنند.

وی با اشاره به ایجاد گیت های ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند ابراز امیدواری کرد تا تمامی سازمانها با امتزاج توان خود، شرایط بهره مندی از مزیت های منطقه آزاد را فراهم کنند.

شهبازی با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال ۵۵ جمعیت شهرستان آبادان ۳۷۷ هزار نفر بوده است، گفت: در زمان حاضر و با توجه به زحماتی که در بحث سرشماری امسال صورت گرفت انتظار می رود تا جمعیت ما به شمار پیشین برسد، در آبادان از حیث منابع انسانی آمادگی برای انجام امور مختلف وجود دارد.

فرماندار آبادان افزود: از بابت رونقی که در شهرهای آبادان و خرمشهر ایجاد شد بسیاری از مردم به شهرهایشان باز گشتند و تعدادی که در زمان جنگ جلای وطن کرده بودند بازگشتند، بایستی این شرایط را بهینه تر کنیم و نگذاریم وضعیت به عقب بازگردد و جمعیت کاهش یابد.

توفیقات بانوان آبادانی در حوزه های مختلف

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توفیقات بانوان آبادانی در حوزه های مختلف اعم از ورزشی و فرهنگی و هنری و غیره، اظهار کرد: در سال ۹۲ حدود ۱۹ سازمان مردم نهاد در آبادان فعالیت داشتند که در زمان حاضر تعداد سازمانهای مردم نهاد به حدود ۸۱ سازمان بالغ شده است که نشان از علاقمندی و توانایی بچه های آبادان در زمینه انجام فعالیتهای اجتماعی دارد.

شهبازی با یادآوری اینکه آبادان شهر اولین های ایران است، تصریح کرد: در حوزه فرهنگ نیز آبادان در کشور سرآمد بوده و هست، در یک اقدام و همکاری مشارکتی میان دولت و صدا و سیما توانستیم شرایط ماهواره ای شدن شبکه آبادان را فراهم کنیم و در زمان حاضر این شبکه در تمامی دنیا قابل دریافت است.

فرماندار آبادان با بیان اینکه هفته فرهنگی و هنری هر ساله در یکی از شهرهای کشور برگزار می شود، یادآور شد: امسال نوزدهمین دوره آن در استان خوزستان و شهر آبادان در حال برگزاری است که بایستی از دست اندرکاران برگزاری این جشن بزرگ قدردانی کرد.

وی در ادامه گفت: با نگاهی به تاریخ آبادان در می یابیم که در حوزه هنر، ورزش و سایر حوزه ها اعم از داستان نویسی، شعر، سینما(وجود ۲۰ سینما پیش از جنگ) آبادانی ها حرفهای زیادی برای گفتن داشته و دارند، در یکی دو سال اخیر تعدادی از سینماهای آبادان که به دلیل بروز جنگ تخریب شده و بلاتکلیف رها شده بودند، پس از بازسازی به عرصه فرهنگ بازگشتند و توفیقاتی را نیز کسب کردند.

شهبازی افزود: در ایام اربعین امسال نیز از ۲۵۰ موکبی که در شلمچه به کار ارائه خدمات به زائران می پرداختند، بالغ بر ۸۰ موکب آن توسط هیاتهای مذهبی آبادان اداره می شد که جای قدردانی دارد و طی برنامه ریزی انجام شده قرار است تا در نشستی با این هیاتها از آنان قردانی شود.

فرماندار آبادان اضافه کرد: اقدامات خوبی در حوزه عمرانی و بهداشت در آبادان انجام شده که به اذعان وزیر بهداشت در بسیاری از شهرهای دیگر به رغم وجود صنایع مختلف و شرکتهای توانمند چنین کارهایی انجام نشده که بخش اعظمی از این تحولات در بخشهای بهداشت، اموزش و پرورش و حتی مسکن را مرهون اقدامات مناسب سازمان منطقه آزاد اروند هستیم.

وی همچنین اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند در بخش روستایی را یادآور شد و تصریح کرد: در آبادان ۹۷۰ واحد روستایی داشتیم که بهسازی شدند، همچنین به مدد تمامی دستگاههای حکومتی حتی سپاه که در حوزه کشاورزی در منطقه اروندکنار، چوئبده و روستاهای آبادان فعالیت دارند کارهای ارزشمندی انجام شده است.

فرماندار آبادان با اشاره به بازارچه خوداشتغالی بانوان آبادان در محل خیابان دبستان یادآور شد: در این بازارچه ۴۰ غرفه برای ارائه کارهای دستی بانوان مهیا شده که توانسته کمک زیادی به بانوان به ویژه زنان سرپرست خانوار کند، امید است با کمک ها و امتزاج فکر و اندیشه که در میان بخشهای مختلف وجود دارد شاهد رشد و شکوفایی شهرهای آبادان و خرمشهر باشیم.