به گزارش خبرنگار مهر، جدایی احمد نوراللهی از جمع سرخپوشان در نیم فصل با اعلام خود این بازیکن و همچنی برانکوایوانکویچ قطعی شده است و این بازیکن در نیم فصل به احتمال زیاد به تراکتورسازی خواهد رفت.

البته این بازیکن در حالی از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد که کار پرسپولیس برای ادامه لیگ و همچنین لیگ قهرمانان آسیا سخت تر از قبل خواهد شد و همین موضوع دارا بودن یک کادر بازیکنان قوی را لازم دارد.

جدایی نوراللهی این دغدغه را برای کادر فنی ایجاد خواهد کرد که به دنبال یک هافبک تدافعی قوی بروند.

سرمربی پرسپولیس ابتدا به دنبال گزینه های خارجی خواهد رفت تا یک هافبک خوب را به تیمش اضافه کند اما این موضوع ملزم به خط خوردن یکی از بازیکنان اوکراینی است و بابت این موضوع بازیکن باید به مقداری خوب باشد که ارزش پرداخت غرامت سنگین به بازیکن اوکراینی را داشته باشد. به نظر می‌رسد این کار کمی برای سرمربی سخت باشد و موافقت باشگاه را نیز لازم دارد.

برای جذب بازیکن داخلی اما تجربه حرف اول را می‌زند سرمربی سرخپوشان روی تجربه بازیکنان تاکید ویژه‌ای دارد و با توجه به اینکه پرسپولیس مسابقات آسیایی را پیش رو دارد، به نظر می‌رسد سرمربی به دنبال بازیکنی خواهد رفت که تجربه حضور در مسابقات آسیایی را داشته باشد.

باید دید که تدابیر سرمربی کروات برای انتخاب جایگزین نوراللهی چه باید بود.