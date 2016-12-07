رشد شرکت لوله سازی اهواز در ۳ سال گذشته قابل قبول است

حجت الله میرزایی در حاشیه بازدید از شرکت لوله سازی اهواز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از بازدیدها در برنامه دو روزه بررسی مسائلی که شرکت ها عمدتاً با آن مواجه هستند بود. پیشرفت هایی که شرکت ها داشتند، برنامه هایی که در آینده دارند و کمک هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعامل با شرکت ها باید انجام دهند از دیگر اهداف این بازدید است.

وی افزود: شرکت لوله سازی اهواز شرکتی با سابقه بیش از ۵۰ سال در سطح ملی و در شرایط فعلی یک بنگاه انحصاری و کالای استراتژیک و مهمی را برای خطوط انتقال نفت، گاز و طرح های آبرسانی تولید می کند که خوشبختانه از کیفیت بسیار عالی و استانداردهای معتبر بین المللی برخوردار است و در سال های اخیر توانسته از یک بنگاه تعطیل به یک بنگاه پر رونق متحول شود.

معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین عنوان کرد: لوله سازی اهواز نمونه مسجلی از نقش دولت یازدهم در حل و فصل مسائل بین المللی و خروج از رکود است. این شرکت به دلیل شرایط رکود و تحریم زمین گیر شده و پروژه های نفت و گاز تعطیل بود اما با تغییر دولت هم خروج از تحریم و سیاست هایی که منجر به خروج از رکود شد و شروع دوباره پروژه های نفت و گاز زمینه رونق مجدد بنگاه را فراهم کرد. مدیریت این شرکت نیز به خوبی توانسته از این فرصت استفاده کند و زمینه یک رشد را در سه سال گذشته فراهم کردند.

میرزایی در ادامه به عمده مشکلات بنگاه های استان پرداخت و تصریح کرد: تامین مالی و نقدینگی از عمده مشکلات بنگاه های استان است. بخشی از آنها بدهی های بانکی بزرگی دارند که باعث مشکلاتی شده است و به تجدید ساختار مالی به شدت نیاز دارند.

وی بیان کرد: بنگاه های استان مشکل تقاضا و بازار ندارند و مشکل اصلی آنها تامین مالی است و اگر تامین مالی به خوبی انجام شود در برخی بنگاه ها توسعه سرمایه گذاری مثل جذب سرمایه گذار خارجی نیز وجود دارد. برای لوله سازی نیز بر مبنای دارایی های موجودشان می شود وضعیت را تغییر داد و روش های جدید تامین مالی را به کار گرفت.