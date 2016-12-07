تخلف ۱۳دانشگاه درباره نشریات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدفرهادی صبح امروز در پاسخ به سوال نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: درخصوص اردوهای دانشجویی به صورت مکرر گزارش هایی به کمیسیون آموزش در مجلس گذشته و فعلی از سوی وزارت علوم مطرح شده است.

وی افزود: برگزاری اردوهای مختلط با سیاست های وزارت علوم هم راستا نیست و در زمینه برگزاری اردوها همواره براساس قوانین و مقررات مصوب و دستورالعمل های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کرده ایم.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: تبصره ۲ قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص برگزاری اردوهای دانشجویی به صراحت بیان کرده است که اردوهای آموزشی و پژوهشی که برای واحدهای درسی انجام می شود متفاوت از دیگر اردوهای دانشجویی است.

فرهادی گفت: برگزاری اردوهایی که مربوط به واحدهای درسی است با حضور استاد و مجوز گروه آموزشی برگزار می شود.

وی عنوان کرد: برخی از اردوهایی که درخصوص آنها مواردی مطرح شده است مربوط به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم نبوده است.

وزیر علوم گفت: همچنین برخی از این اردوها مربوط به گذشته بوده است و برخی نیز در حوزه آموزشی و پژوهشی است.

فرهادی تاکید کرد: میزان کیمیت برگزاری اردوهایی که درخصوص آنها مواردی مطرح شده است بسیار اندک و ناچیز است.

برگزاری ۳۳۰ برنامه روز دانشجو در دانشگاه ها

وی گفت: در روز ۱۶ آذر تعداد ۳۳۰ برنامه مختلف در دانشگاه های کشور برگزار شده است.

وزیر علوم عنوان کرد: درحال حاضر تمامی سلایق و گروه ها در دانشگاه ها حضور دارند و می توانند دیدگاه های خود را مطرح کنند.

فرهادی افزود: برگزاری مراسم روز ۱۶ آذر با حضور رئیس جمهور نشان دهنده ظرفیت عظیم دانشگاه ها است.

وی ادامه داد: آیین نامه اردوهای دانشجویی در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها مطرح شد و در ۷ مهر ۹۵ آیین نامه اردوهای دانشجویی که بازنگری شده بود به دانشگاه ها ابلاغ شد که براساس آن اردوهای دانشجویی ممنوع شد و اردوهایی که آموزشی محسوب می شد نیز با شرایطی از جمله حضور، اساتید، مشخص شدن مکان اردو، موضوع اردو اجاره برگزاری یافته است .

وزیرعلوم به جشن های دانشجویی که در دانشگاه ها برگزار می شود اشاره کرد و افزود: نفس برگزاری جشن ها مطرح نبوده بلکه چیزی که مطرح شده حواشی بوده که دراین جشن ها به وجود آمده که پیش بینی نشده بوده است.

متخلفان یک جشن فارغ التحصیلی به کمیته انضباطی معرفی شدند

فرهادی یادآورشد: در مورد جشن های دانشجویی یک مورد جشن فارغ التحصیلی بوده که با آن برخورد شد و متخلفان به کمیته انضباطی معرفی شدند . کدام دوره از آموزش عالی وجود داشته که با چنین حاشیه هایی مواجه نبوده است این مسایل کم و بیش رخ می دهد و با تمام موارد موجود برخورد شد .

وی به برنامه موسیقیایی در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: آیین نامه برنامه موسیقیایی در دانشگاه ها در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴ بازنگری و ابلاغ شد و براساس آن برگزاری کنسرت در دانشگاه ها ممنوع شد و برنامه موسیقی نیز با شرایطی که در آیین نامه مشخص شده و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است برگزار می شود.

وزیر علوم به چاپ نشریات دانشجویی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۴ هزار و ۳۰۰ نشریه دانشجویی توسط هیات نظارت نشریات تایید شده است که در دانشگاه ها فعالیت می کنند و اگر تخلف هایی داشته ا ند که با آنها برخورد شده است.

تذکر جدی به ۱۳ دانشگاه درباره نشریات دانشجویی

فرهادی ادامه داد: در سال جاری در زمینه نشریات دانشجویی ۱۳ دانشگاه تخلف داشته اند که به صورت تذکر، تذکر کتبی، توقیف نشریات با این نشریات دانشجویی متخلف برخورد شده است .

وی به آنچه که در دانشگاه صنعتی شریف رخ داده است اشاره کرد و افزود: آنچه در دانشگاه شریف رخ داد به دانشگاه مربوط نبوده است، انجمن دانش آموختگان براساس مصوبه شورای عالی انقلاب شورای عالی فرهنگی می توانند دردانشگاه ها حضور داشته باشند و این مصوبه ۲۲ خرداد ۷۵ جلسه ۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی است که توسط وزیر وقت به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

وزیر علوم ادامه داد: دانشگاه ها نقشی در اداره و مدیریت این دفاتر ندارند و آنچه چاپ شد مربوط به دوره چهلم فارغ التحصیلان دانشگاه شریف بوده است و با اینکه روز جمعه بود دانشگاه فهمید و دستور بستن دفتر انجمن را صادر کرد و افراد متخلف معرفی شدند. به نظرم غرض و مرض بوده است.

تنها ۳ یا ۴ مورد اردو خارج از ضوابط برگزار شده است

فرهادی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۰ مورد اردو دانشگاه ها را خارج از ضوابط اعلام کرده بود، گفت: درخصوص این اردوها توضیحاتی ارائه و مشخص شد که تنها ۳ یا ۴ مورد اردو خارج از ضوابط برگزار شده است.

وی عنوان کرد: مابقی اردوهایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود مربوط به اردوهای آموزشی و تحقیقاتی و جهادی بوده است.

وزیر علوم افزود: اگر آژانس مسافرتی در دانشگاه ها اقدام به نصب آگهی کنند دانشگاه با موضوع برخورد خواهد کرد.

فرهادی اظهار داشت: اگر دانشجویان به صورت جمعی در خارج از دانشگاه به اردوهایی می روند این موضوع ربطی به دانشگاه ندارد.

وی تاکید کرد: طی چند سال گذشته ۵۰۰ کنگره شهدای دانشجو، ۱۶ جشنواره ملی رضوی، برنامه های مربوط به ۲۲ بهمن، اردوی رضوی و صدها کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه ها برگزار شده است. کدام بخش از این برنامه ها خلاف بوده است.

وزیر علوم گفت: تمامی برنامه های دانشگاه ها مطابق ضوابط و مقررات برگزار می شود.

فرهادی عنوان کرد: هیات نظارت بر نشریات دانشجویی در دانشگاه ها فعال است و نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نیز در این هیات حضور دارد.

وی گفت: هیات سه نفره نیز در دانشگاه ها وجود دارد بنابراین تمامی نشریات دانشجویی که مجوز دریافت می کنند مطابق چارچوب و قوانین فعالیت می کنند.