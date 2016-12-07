ضرورت انجام اقدامات فرهنگی درکنارتولیدبرای معرفی ظرفیت های زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، سید بیوک موسوی با حضور در جلسه انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران که در محل شرکت خالص‌سازان روی زنجان برگزار شد، به رشد چشمگیر صنایع سرب و روی طی ۲۰ سال فعالیت در استان زنجان اشاره نمود و اظهار داشت: اگرچه از رشد چشمگیر و قابل قبول این صنایع که عمری ۲۰ساله در استان دارند، مسرور هستیم ولی معتقدیم این رشد باید بصورت متوازن، پایدار و همه جانبه صورت می گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار میزان تاثیر صنایع در فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه را در میزان مقبولیت و توسعه صنعت موثر دانست و خاطرنشان کرد: همانطور که واحدهای تولیدی و صنعتی با بهره‌گیری از دانش و مهندسی ایجاد شده و رشد یافته اند، باید در تحول فضای فرهنگی، اجتماعی و محیط زیست نیز اقدامات قابل توجهی انجام دهند.

موسوی ارتباط و نگاه دوسویه مابین دستگاه‌های دولتی و فعالین بخش خصوصی در صنایع و معادن را ضروری خواند و اظهار داشت: سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باید به دور از نگاه انتفاعی، در جلب اعتماد و ارتباط ارگانیک با مردم و دستگاه‌های اجرایی تلاش نمایند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید در رفع نیازها و مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان همراهی و همکاری داشته باشند.

وی مشکلات فعالین صنایع سرب و روی را متاثر از فشارها و کاستی‌های پیدا و پنهان این صنایع در استان و کشور دانست و گفت: اگر فضای عمومی استان با تولیدات سرب و روی همسویی ندارد، همه ما مقصر هستیم و باید برای جلب اعتماد عمومی تلاش کنیم.

موسوی بر ضرورت هماهنگی داخلی اعضای انجمن و تولیدکنندگان صنایع و معادن استان تاکید نمود و تصریح داشت: باید با اتحاد داخلی اعضا و تولیدکنندگان و به دور از انعکاس اخبار منفی و متناقض از وضعیت صنایع در استان، از ظرفیت‌ خِرَدجمعی و تصمیم‌سازی مدیران استانی استفاده نموده و برای بهره‌مندی از تائیدات کشوری از پیگیری ها و کمکهای مقامات عالی استان استفاده نمائیم.

معاون استاندار در بخش دیگری از سخنان خود همراهی و همکاری رسانه‌ها و مطبوعات محلی را در شناساندن ظرفیت‌های تولیدی و صنایع و معادن استان مهم دانست و یادآور شد: بخش تولیدی و صنعتی با ورود به عرصه‌های اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و هنری در کنار حمایت‌ها و اطلاع رسانی شفاف مطبوعات می توانند معرفی درستی از توانمندی‌ها و اقدامات بخش صنعتی و معدنی استان داشته باشند.