امروز پرده بدعهدی و زورگویی آمریکا کنار رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم به موضوع بدعهدی‌های آمریکا و برجام اشاره کرد و گفت: امروز پرده‌ها کنار رفته و ثابت شده است که غربی‌ها چیزی جز زبان قدرت نمی‌فهمند؛ زبان قانون، زبان حقوق بین الملل، زبان مراکز جهانی از مسائلی است که غربی‌ها متوجه آن نخواهند شد.

وی اظهار داشت: در حدود ۷۰ سال گذشته عده‌ای درب باغ سبز تمدن غرب را دیده و می‌گفتند که آنان کم کم راه پیامبران را با حقوق بشر، دفاع از مظلوم، محیط زیست، حق حیوانات و ... طی می‌کنند تا وقتی امام زمان(عج) ظهور کردند، پرونده آنان خوب باشد و حتی یکی از شخصیت‌ها که نامی از او نمی برم، کتابی به نام «راه طی شده» نوشته است.

این استاد برجسته حوزه ادامه داد: حال که مسائل این دهه‌های اخیر را مشاهده کردیم، متوجه شده‌ایم که تمام آن قوانین و مصوبات، خط قرمزی به نام منافع نامشروع آنان دارد که اگر با این منافع برخورد کند، حقوق بشر و دموکراسی و ... معنایی نخواهد داشت.

وی ابراز داشت: نمونه آشکار مخالفت با حقوق بشر که اخیرا در جراید بیان شده، جریان فروش دو میلیارد دلاری سلاح از سوی انگلستان به عربستان سعودی است که همگان می‌دانند که در کجا خرج می‌شود؛ اما آنان می‌گویند که این کشور کار خلافی در یمن انجام نداده و کودک کشی و ویرانی از خود به جای نگذاشته است؛ چراکه وقتی پای فروختن سلاح به میان می‌آید، خط قرمز آنان به حساب آمده و تمام حقوق بشرها، دموکراسی‌ها و ... باید عقب نشینی کنند.

آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: تمام این قوانین و مراکز در مقابل خط قرمز آنان به نام منافع نامشروع، رنگ خود را می‌بازد؛ حتی سازمان ملل نیز با پول عربستان از حرف خود عقب کشیده و صفت کودک کشی را از این حکومت پاک می‌کند.

این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: آیا در چنین دنیایی می‌توان با زبان قانون صحبت کرد؟ می‌توان با زبان عهدنامه و برجام سخن گفت؟؛ آنان گوش نمی‌کنند و می‌گویند پاره‌اش می‌کنیم.

وی بیان داشت: مگر دولت جدیدی که سرکار می‌آید، نباید پایبند به تعهدات دولت قبلی باشد؟ حتی ملت‌های عقب افتاده هم به این قانون بین المللی پایبند هستند؛ اما این کشورها فقط با زبان زور سخن می‌گویند.

آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر اینکه باید قوی شد چرا که در دنیای کنونی، ضعیف پایمال می‌شود اظهار داشت: امروز حرف‌های مسخره زده و می‌گویند تمدید چیزی غیر از تحریم است و ادامه راه آن می‌باشد؛ در حالی که این مسائل مضحک است.

وی افزود: نباید اعتمادی به غربی‌ها مخصوصا آمریکا کرد که برنامه‌های آنان افتضاح است و قلدری، دروغ گویی و عهدشکنی کار آنهاست.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود به روایتی از رسول اعظم(ص) اشاره کرد و گفت: نبی مکرم اسلام(ص) فرمودند: «رَحِمَ اللّه ُعَبْدا کانَتْ لأَِخیهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فی عِرْضٍ أَوْ مالٍ فَجاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ یُؤْخَذَ وَ لَیْسَ ثَمَّ دینارٌ وَ لا دِرْهَمٌ فَإِنْ کانَتْ لَهُ حَسَناتٌ اُخِذَ مِنْ حَسَناتِهِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ لَهُ حَسَناتٌ حَمَلوا عَلَیْهِ مِنْ سَیِّئاتِهِ/ خدا رحمت کند بنده ای را که حلالیت بطلبد از برادری که به آبرو یا مال او تجاوزکرده، قبل از آن که (در قیامت) از او بازخواست کنند، آنجایی که دینار و درهمی نباشد، در نتیجه اگر شخص کار نیکی داشته باشد از آن بردارند و اگر نداشته باشد، از گناهان مظلوم برداشته بر گناهان او بیفزایند».

این استاد برجسته حوزه با بیان این مطلب که اعتقاد به معاد، انسان را از گناهان دور می سازد، خاطرنشان کرد: یکی از آقایان می گفت که آیت الله العظمی بروجردی معاد را باور کرده بود؛ انسان فکر می کند که کار راحتی است؛ اما بسیار سخت است و در این صورت در ذره ذره اعمال انسان اثرگذار خواهد بود.

وی با بیان این مطلب که امروز برخی از مباحث در میان ما برعکس شده است، تصریح کرد: متأسفانه امروز اصل بر اتهام است و مگر اینکه ثابت کنند که برائت حاصل شده است.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان بیان داشت: احساس مسئولیت، باور معاد، پذیرش جبران خدا و ... از مباحثی است که ان شاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق دهد.