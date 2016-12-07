نخستین شماره ماهنامه روژمان در کردستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، روند انتشار نشریات جدید در استان کردستان ادامه دارد و امروز صبح یک ماهنامه جدید نیز به جمع رسانه های محلی در این استان اضافه شد.

ماهنامه روژمان که چندی قبل مجوز انتشار گرفته بود، صبح امروز شماره نخست خود را منتشر کرد و روی پیشخوان مطبوعات کردستان قرار گرفت.

سمیرا مرادپور صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ماهنامه روژمان را در اختیار دارد که پیش از این در نشریات محلی و دفاتر روزنامه های سراسری کردستان سابقه فعالیت دارد.

روژمان با گستده توزیع در استان کردستان منتشر می شود و زبان آن هم کردی و فارسی است.

طی سه ماه اخیر چندین نشریه جدید محلی در استان کردستان مجوز انتشار گرفته و شماری از آنها نیز به صورت منظم و مستمر چاپ و منتشر می شوند.

کردستان جزو محدود استانهای کشور به شمار می رود که همچنان روزنامه ندارد و در حالی که شماره نشریات محلی دارای مجوز این استان بالای ۵۰ مورد اعلام شده است، ولی حدود ۱۵ مورد از آنها چاپ و انتشار منظم دارند.