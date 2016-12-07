حجم صادرات غیرنفتی منطقه ویژه پارس ۱۵۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه ویژه پارس، مهدی یوسفی مدیرعامل منطقه ویژه پارس با اشاره به صادرات «کالاهای غیرنفتی» از این منطقه در آبان‎ماه امسال گفت: طی این مدت، شاهد رشد ١٢٦ درصدی صادرات از نظر وزنی و ٨٦ درصدی به لحاظ ارزشی بوده‎ایم به‎طوری که در آبان‎ماه امسال ١,٢٤ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ٤٤٧ میلیون دلار صادرات شده است؛ در حالی که این آمار در آبان ماه پارسال ٥٤٨ هزار تن به ارزش ٢٤١ میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به صادرات ١,٢٣ میلیون تن میعانات گازی به ارزش ٤٨٦ میلیون دلار در آبان‎ماه، افزود: صادرات میعانات گازی نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ١٧٩ و ١٧١ درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: به این ترتیب صادرات کالاها شامل میعانات گازی و کالای غیرنفتی در آبان ماه نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد ١٥٠ درصدی به لحاظ وزنی و ١٢٢ درصدی به لحاظ ارزشی برخوردار بوده است.

یوسفی با بیان این‌که صادرات نفتی و غیرنفتی از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در هشت ماه ابتدای امسال از مرز ٩,٨ میلیارد دلار فراتر رفت، گفت: امسال بیش از ٢١ میلیون تن محصول به ارزش بیش از ٩.٨٨ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شد، این در حالی است که در مدت مشابه پارسال این رقم بیش از ١٥ میلیون تن به ارزش بیش از ٧.٩ میلیارد دلار بوده است.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، این آمار حاکی از آن است که صادرات در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مدت یاد شده نسبت به پارسال از نظر وزنی ٤٥ درصد و از نظر ارزشی ٢٤ درصد افزایش داشته است.