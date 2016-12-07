امیرحسین زمانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی چندین میلیون دلاری گازی انگلیس به ایران گفت: مذاکرات متعددی تاکنون با وزارت امور خارجه انگلیس و شرکت بریتیش پترولیوم برای وصول بدهی های گازی ایران انجام شده است.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با اعلام اینکه در حال حاضر شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس برای پرداخت بدهی‌های گازی ایران اعلام آمادکی کرده و مشکلی ندارد، تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن فرآیند وصول بدهی های گازی ایران بابت مشارکت در میدان گازی رهوم انگلیس، برخی از مشکلات بانکی بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون مقدمات وصول این بدهی گازی از طریق بانک های خارجی انجام گرفته است، تاکید کرد: پیش بینی می شود به زودی این بدهی به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شود.

زمانی نیا همچنین در خصوص حجم طلب گازی ایران از شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس توضیح داد: طلب های گازی ایران رقم بزرگ و قابل توجهی نبوده و به چندصد میلیون دلار هم نمی رسد.

معاون امور بین الملل وزیر نفت خاطرنشان کرد: تا چند هفته آینده این بدهی به طور کامل تسویه می شود.

در همین حال، علی کاردور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم اخیرا در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه منابع مالی حاصل از مشارکت ایران در توسعه و بهره برداری میدان گازی رهوم به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است، گفته بود که فعلا امکان برداشت منابع ارزی از حساب شرکت نفت وجود ندارد.

به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران و بریتیش پترولیوم انگلیس از سال ۲۰۰۵ میلادی در توسعه و بهره برداری میدان گازی رهوم یک مشارکت و سرمایه گذاری مشترک ۶۵۶ میلیون دلاری را در آب های ساحلی اسکاتلند در دریای شمال انجام داده است.

میدان گازی رهوم از ظرفیت تولید روزانه ۱۹۰ میلیون فوت مکعب گاز برخوردار بوده که از سال ۲۰۱۰ میلادی با دستور دولت انگلیس و به بهانه تحریم ها تولید در این میدان گازی متوقف شد.

در نهایت از سه سال گذشته تولید گاز از میدان گازی رهوم در دریای شمال از سر گرفته شد، اما به دلیل تحریم ها منابع مالی حاصل از مشارکت شرکت ملی نفت ایران در توسعه و بهره برداری این میدان گازی در دریای شمال در حسابی بلوکه شده است.

مسئولان وزارت نفت به شرکت ملی نفت ایران پیش از لغو تحریم ها تاکید کرده بودند که با لغو تحریم ها و ورود به دوره پسابرجام، پول های بلوکه شده گازی ایران حاصل از مشارکت و بهره برداری در میدان رهوم رفع توقیف خواهد شد.