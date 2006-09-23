سخنگوي بنياد ملي نخبگان عملكرد بنياد را تشريح مي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، اساسنامه بنياد ملي نخبگان درسال 1384 بر اساس پيشنهاد رهبر معظم انقلاب، از سوي شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و به موجب آن هماهنگي و هدايت مراكز علمي اجرايي توليدي و خدماتي براي جذب و بكارگيري نخبگان تامين ساز و كار لازم براي عملياتي ساختن ايدههاي آنان اطلاع رساني مناسب ساليانه به افكارعمومي وارايه گزارش سالانه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رئيس بنياد بر عهده دارد.

در دولت نهم چندين جلسه از اين بنياد برگزار شده كه نتيجه آن تدوين آيين نامه احراز نخبگي و استعدادهاي برتر بوده است. همچنين چندين راهكار براي حمايت از اين دسته افراد در نظر گرفته شده است.

دكتر اميرحسين طاهري رئيس دفتر معاون اول رئيس جمهوري و سخنگوي بنياد ملي نخبگان فردا جزئيات عملكرد اين بنياد را تشريح مي كند.