ایران باید در عرصه علمی قدرتمند ظاهر شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا اصغری در نشست معاونین آموزشی، مدیران آموزش و تحصیلات تکمیلی و مدیران گروه های معارف اسلامی دانشگاههای علوم پزشکی در اصفهان با اشاره به طرح تحول در حوزه آموزش علوم پزشکی گفت: این طرح ها با برنامه های مدون در حال اجرا است که یکی از فصل های آن بحث بین المللی سازی آموزش پزشکی است.

وی با اشاره به ضرورت بحث بین المللی سازی آموزش پزشکی گفت: با توجه به شرایط جدید دنیا و ارتباطات نزدیک قطعا تعاملات ما در همه حوزه ها از جمله آموزش عالی که آموزش پزشکی هم بخشی از آن است می تواند به توسعه نیروی انسانی، ارتقای کیفیت آموزش و اثرگذاری در این دنیای جدید کمک کند.

اصغری خاطرنشان کرد: تعاملات مختلف از جمله تعاملات فرهنگی و اجتماعی اجتناب ناپذیر است اگر این تعاملات برنامه ریزی شده باشد قطعا ایران با فرهنگ و تمدن قوی و نیروی انسانی ارزشمندی که دارد می تواند بسیار اثرگذار باشد.

وی یادآور شد: پزشکی از جمله علومی است که به شدت تبادل علمی در آن انجام می گیرد. اگر مقایسه ای صورت گیرد متوجه می شویم که در بسیاری از زمینه ها، از تکنولوژی در عرصه سلامت، درمان و تشخیص بیماری ها استفاده می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یادآور شد: نیروی انسانی ما بهترین توانمندی را دارد و هر تکنیک جدیدی که در دنیا در حوزه درمان اتفاق می افتد به سرعت بومی می شود تا مورد استفاده مردم قرار گیرد.

وی گفت: حوزه پزشکی در مقایسه با سایر حوزه های علوم بسیار پیش رو تر است.

اصغری اظهار داشت: همه کشورها در زمینه جذب دانشجو برنامه ریزی کرده اند. اکنون کشورهای جنوب شرقی آسیا برای اینکه بتوانند دانشجو بگیرند برنامه ریزی کرده اند و بحث میلیاردها دلار است که در آمریکا، استرالیا و انگلستان برای این کار در نظر گرفته اند چرا که طبعا جذب دانشجو ابعاد اقتصادی دارد.

وی تاکید کرد: آنچه برای ما مهم است این است که به عنوان یک کشور انقلابی و ارزشی می توانیم در دنیا در قالب این تبادلات اثرگذاری داشته باشیم و در تولید علم و پیشرفت علم که از تاکیدات مقام معظم رهبری قدرتمند ظاهر شویم.