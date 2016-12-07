به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین گرامی‌داشت شهدای اهل سنت گلستان که در آق قلا برگزار شد، گفت: چند روز پیش در دیداری که با رهبر معظم انقلاب داشتیم ایشان سلام گرم خود را به تمام مردم گلستان و همه اقوام رساندند.

وی افزود: از چهار هزار شهید استان گلستان ۶۰۰ شهید ازشهرهای ترکمن نشین و اهل سنت هستند، همچنین از بین ۴۹ شهید حادثه منا ۴۸ نفر از آنها از اهالی اهل سنت هستند بنابراین استان گلستان نه تنها وحدت راعملی کرده بلکه در میدان عمل و زندگی و سخت ترین میدان ها جهاد فی سبیل الله را تجلی بخشیده است.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه استان گلستان ۱۰ شهید مدافع حرم در راه دفاع از کشورهای اسلامی تقدیم کرده است، گفت: امیدوارم این شهدا در جوار و قرب و رضوان پروردگار و اصحاب پیامبر قرار بگیرند.

وی افزود: شهدا حق بزرگی به گردن ما دارند و قطعا اگر آنها نبودند ما امروز در این شرایط نبودیم.

امام جمعه گرگان گفت: زمانی که مردم به نزد پیامبر اکرم آمدند، در راه اسلام ایثار کردند و شهادت را با آغوش باز پذیرفتند، در آن زمان بود که ندای لا اله الا الله به اکناف عالم رسید.

وی با بیان اینکه خداوند صابران را دوست دارد، افزود: صابران افرادی هستند که همواره ایستادند و مشکلات و ایراداتشان را به گردن گرفتند و به دنبال مقصر نبودند.

امام جمعه گرگان گفت: خداوند ثواب این دنیا و آخرت را نصیب صابران می کند گرچه ثواب این دنیا در همین دنیا باقی می ماند اما ثواب آخرت همیشگی است.

نماینده ولی فقیه در گلستان تصریح کرد: شهیدان ما مصداق آیات شریفه قرآن هستند که صادقانه و مخلصانه در راه خدا ایستادند و جان خود را فدا کردند.

وی افزود: یکی از افتخارات استان گلستان این است که شیعه و سنی در کنار هم در راه خدا برای استقرار نظام و انقلاب اسلامی تلاش کردند.