۵۵ اکیپ راهداری در طرح زمستانه استان کرمانشاه حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خسروانی امروز چهارشنبه در مراسم رزمایش خودرویی دستگاه های شرکت کننده در طرح زمستانه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح اصلاح نقاط حادثه خیز در دستور کار حمل و نقل جاده‌ای استان قرار دارد.

مدیر کل حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه اضافه کرد: از ۶۲ نقطه حادقه خیز در استان ۴۵ نقطه را جهت عبور و مرور در جاده‌ها ایمن کردیم.

خسروانی با اشاره به وجود ۲۳ گردنه در نقاط مختلف استان گفت: در طرح زمستانه ۹۵ تعداد ۵۷۰ راهدار در قالب ۵۵ اکیپ فعال است.

وی با اشاره به حضور ۳۲۰ دستگاه خودرو در طرح زمستانه ۹۵ گفت: این طرح از امروز آغاز می شود اما عوامل حمل و نقل جاده‌ای تا پایان فرودین نیز فعالیت خواهند داشتبه طوریکه طرح نوروزی را در بر می گیرد.