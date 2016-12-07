رشد ۶۳درصدی بودجه نهادهای سیاسی در دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷۶ میلیارد تومان، نهاد ریاست جمهوری ۵۹۶ میلیارد تومان، مجلس شورای اسلامی ۵۳۹ میلیارد تومان، شورای عالی امنیت ملی ۲۰ میلیارد تومان، وزارت اطلاعات ۳هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان و وزارت خارجه یکهزار و ۱۳۰ میلیارد تومان بودجه پیشنهاد کرده است.

رشد ۱۹ درصدی نسبت به بودجه ۹۵

این ارقام در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹۷.۸ میلیارد تومان، نهاد ریاست جمهوری ۵۰۷ میلیارد تومان، مجلس شورای اسلامی ۴۳۳ میلیاد تومان، شورای عالی امنیت ملی ۱۷.۵ میلیارد تومان، وزارت اطلاعات ۳هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان و وزارت امور خارجه یکهزار و ۱۱۶ میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس در لایحه پیشنهادی، دولت بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسبت به بودجه مصوب سال جاری این نهاد ۲۱.۵ درصد کاهش داده است. اما بودجه نهاد ریاست جمهوری ۱۷.۵ درصد، مجلس ۲۴.۴ درصد، شورای عالی امنیت ملی ۱۴.۲ درصد و وزارت اطلاعات ۱۹.۹ درصد افزایش یافته است. بودجه پیشنهادی وزارت خارجه نیز نسبت به بودجه امسال با افزایش جزئی ۱.۲ درصدی مواجه است.

غیر از بودجه وزارت خارجه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بودجه پیشنهادی سایر نهادهای مذکور در لایحه سال ۹۶ بطور میانگین ۱۹ درصد افزایش یافته است.

رشد ۶۳.۴ درصدی در دولت یازدهم

در همین حال مقایسه بودجه این نهادها در سال آغازین فعالیت دولت یازدهم (۱۳۹۳) با لایحه بودجه ۹۶ گویای آن است که بودجه نهادهای سیاسی در طول فعالیت دولت یازدهم بطور میانگین از ۶۳.۴ درصد افزایش برخوردار بوده است.

این رشد را به تفکیک هریک از نهادهای مذکور می توانید در نمودار بالا مشاهده کنید.

همانطور که از نمودار پیداست، در مقایسه سال ۹۳ و ۹۶، بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷۶.۷ درصد رشد، نهاد ریاست جمهوری ۲۸.۷ درصد رشد، مجلس ۶۱.۸ درصد رشد، شورای عالی امنیت ملی ۳۳.۳ درصد رشد، وزارت اطلاعات ۱۴۵.۱ درصد رشد و وزارت امور خارجه ۳۵ درصد رشد داشته است.

بیشترین میزان رشد بودجه مربوط به وزارت اطلاعات است.