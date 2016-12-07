بیماران خاص برای جلوگیری از قطع یارانه دارویی ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای اعلام کرد: بیماران خاص (هموفیلی، دیالیز، پیوند کلیه، ام اس و تالاسمی) تحت پوشش سازمان های بیمه سلامت، تامین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت جلوگیری از قطع یارانه دارویی و دریافت خدمات فقط تا پایان آذر ماه سال جاری فرصت ثبت نام در سامانه پنجره واحد بیماران خاص به نشانی www.samanerefah.ir را دارند.