۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۵

وزارت رفاه اعلام کرد؛

بیماران خاص برای جلوگیری از قطع یارانه دارویی ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای اعلام کرد: بیماران خاص (هموفیلی، دیالیز، پیوند کلیه، ام اس و تالاسمی) تحت پوشش سازمان های بیمه سلامت، تامین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت جلوگیری از قطع یارانه دارویی و دریافت خدمات فقط تا پایان آذر ماه سال جاری فرصت  ثبت نام در سامانه پنجره واحد بیماران خاص به نشانی www.samanerefah.ir را دارند.

حبیب احسنی پور

    • غلامرضانقاشیان IR ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      بیمار دیابتی هستم انسولین خارجی تزریق میکنم

