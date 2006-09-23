به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس سيد رضا ميرصادقي در نشست مطبوعاتي كه صبح امروز به مناسبت 365 امين روز نصب روزشمار پروژه ميلاد برگزار شد ، با اشاره به افتتاح اين پروژه طي يك سال آينده گفت: 365 روز ديگر احداث پروژه برج ميلاد طبق روزشمار پس از ده سال به اتمام خواهد رسيد.

مدير پروژه برج ميلاد با اشاره به اينكه برج ميلاد چهارمين برج بلند دنيا محسوب مي شود ، افزود: 5 مهر ماه جاري دكل آنتن اين برج نصب خواهد شد و قد برج به حد نهايي آن كه 20/435 متر است خواهد رسيد.

وي در خصوص آسانسورهاي برج ميلاد گفت: 34 درصد از آسانسورهاي برج ميلاد تاكنون از خارج وارد شده و تا 8 ماه آينده نيز نصب يكي از آسانسورهاي دوقلو اين برج به پايان رسيده و آماده بهره برداري است.

به گفته ميرصادقي ، آسانسورهاي برج ميلاد با سرعت حركت 7 متر بر ثانيه جزء پرسرعت ترين آسانسورهاي دنيا محسوب مي‌شود.

وي با بيان اينكه پس از تكميل پروژه برج ميلاد و آغاز بهره برداري ، روزانه 6000 نفر از اين برج بازديد خواهند كرد ، اظهار داشت: تاكنون 60 ميليارد تومان براي احداث اين برج هزينه شده و تا پايان پروژه در سال آينده پيش ‌بيني مي شود حدود 38 ميليارد تومان ديگر نياز باشد.

ميرصادقي با بيان اينكه بر اساس پيش ‌بيني‌ها كل هزينه احداث پروژه برج ميلاد كمتر از 100 ميليارد تومان خواهد بود ، تصريح كرد: پيش ‌بيني مي‌شود پس از بهره‌ برداري از اين پروژه به واسطه جذب روزانه 6 هزار بازديد كننده ، ظرف 4 تا 5 سال هزينه‌ هاي ثبت شده در اين پروژه نه تنها بازگردانده شود ، بلكه سودآوري نيز داشته باشد.

مديرعامل شركت يادمان سازه در خصوص انعقاد قرارداد خريد آسانسورهايي با نماهاي شيشه‌ اي براي برج ميلاد ، گفت: تمام فعاليت هاي عمراني و تاسيساتي پروژه برج ميلاد 31 شهريورماه سال 86 پايان خواهد يافت.

وي با اشاره به احداث رستوران گردان برج ميلاد با هزينه‌اي معادل 6 ميليارد تومان گفت: عمليات احداث مركز همايشهاي برج ميلاد مردادماه سال آينده به اتمام خواهد رسيد.

ميرصادقي با بيان اينكه عمليات احداث مركز ارتباطات بين‌المللي برج ميلاد طي سه ماه پاياني سال جاري آغاز خواهد شد تصريح كرد: اين مركز در سال 88 آماده افتتاح و بهره برداري خواهد بود.

وي با تاكيد بر اينكه افتتاح پروژه برج ميلاد موجب كاهش بار ترافيكي محدوده چمران، حكيم، شيخ فضل الله و همت خواهد شد تصريح كرد: اميدواريم طبق روزشمار بتوانيم 365 روز ديگر شاهد افتتاح اين پروژه مهم پايتخت باشيم.