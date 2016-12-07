انفجار کپسول گاز در روستای«جزلاندشت»طارم دو کشته بر جای گذاشت

علی زراعتچی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع انفجار کپسول گاز طی شامگاه سه شنبه در یکی از روستا های شهرستان طارم خبرداد و افزود: این حاددثه در زمان طبخ غذا در داخل کانکس در روستای«جزلاندشت»رخ داده است که متاسفانه بر اثر این انفجار دو نفر فوت شدند و یک نفر هم توسط اورژانس به بیمارستان شهدای طارم منتقل شد.

وی اظهار کرد: متاسفانه فرد مصدوم بیش از ۸۰ درصد سوختگی دارد ولی خطر مرگ این مصدوم رفع شده و وی زنده می ماند.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان زنجان گفت: میانگین سنی این سه کارگر۳۰ سال بوده و هیچ کدام اهل روستای جزلاندشت نبودند.

زراعتچی تاکید کرد: متاسفانه علت این انفجار نامشخص است وعوامل اورژانس مستقر در پایگاه فوریت های پزشکی تمام تمهیدات را برای نجات این مصدومین انجام دادند.