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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان زنجان:

انفجار کپسول گاز در روستای«جزلاندشت»طارم دو کشته بر جای گذاشت

انفجار کپسول گاز در روستای«جزلاندشت»طارم دو کشته بر جای گذاشت

زنجان-رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان زنجان گفت: انفجار کپسول گاز در یکی از روستاهای شهرستان طارم دو کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

علی زراعتچی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع انفجار کپسول گاز طی شامگاه سه شنبه در یکی از روستا های شهرستان طارم خبرداد و افزود: این حاددثه در زمان طبخ غذا در داخل کانکس در روستای«جزلاندشت»رخ داده است که متاسفانه بر اثر این انفجار دو نفر فوت شدند و یک نفر هم توسط اورژانس به بیمارستان شهدای طارم منتقل شد. 

وی اظهار کرد: متاسفانه فرد مصدوم بیش از ۸۰ درصد سوختگی دارد ولی خطر مرگ این مصدوم رفع شده و وی زنده می ماند.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان زنجان گفت: میانگین سنی این سه کارگر۳۰ سال بوده و هیچ  کدام اهل روستای جزلاندشت نبودند. 

زراعتچی تاکید کرد: متاسفانه علت این انفجار نامشخص است وعوامل اورژانس مستقر در پایگاه فوریت های پزشکی تمام تمهیدات را برای نجات این مصدومین انجام دادند. 

کد مطلب 3843530

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