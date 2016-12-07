کنفرانس وحدت بزرگترین همایش فرهنگی، اجتماعی و دینی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی شامگاه سه‌شنبه در جمع اعضای فراکسیون وحدت و تقریب مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی بزرگترین همایش فرهنگی، اجتماعی و دینی کشور است که اثر آن بسیار مشهود است و کنفرانس وحدت امسال بسیار قوی‌تر از سال‌های قبل برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما در برخی مواقع باید اثرگذاری کارهای خود را از عکس‌العمل دشمن بدست آوریم، افزود: هر ساله می‌بینیم که رسانه‌های دشمن علیه کنفرانس وحدت جوسازی‌های زیادی را انجام می‌دهند و از هر طریقی تلاش می‌کنند که اثر کنفرانس وحدت در جامعه اسلامی را کم کنند بنابراین این واکنش‌ها نشان دهنده اثرگذاری کنفرانس وحدت است.



آیت الله اراکی تأکید کرد: امروز فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب در سراسر جهان منشأ ایجاد فعالیت‌های دیگری نیز شده است بسیاری از مجموعه‌های فرهنگی چه در داخل و چه در خارج از کشور در نتیجه اقدامات مجمع جهانی تقریب شکل گرفته است.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه امروز جریان تفرقه گرا به تدریج رو به انزوا است، اظهار داشت: ما طی سال‌های اخیر شاهد دوران افسار گسیخته فتنه تفرقه، جنگ مذهبی، فتنه طائفه‌گرایی و جنگ افروزی بین مذاهب بودیم؛ امروز نه تنها این جریان فروکش کرده بلکه در انزوا قرار گرفته است.



وی با بیان اینکه امروز استقبال از تقریب و فعالیت‌های تقریبی در جهان اسلام رو به گسترش است، افزود: در سال جاری توانستیم در برخی از کشورها نظیر روسیه، اندونزی با همکاری سازمان‌ها و نهادهای این کشورها کنفرانس و همایش‌های تقریبی برگزار کنیم که این نشان‌دهنده آن است که استقبال از تقریب از سوی نهادها و شخصیت‌های جهان اسلام روبه افزایش است.



آیت الله اراکی افزود: شیخ الازهر در کنفرانس که اخیرا در گروزنی برگزار شد همه را دعوت به تقریب و وحدت کرد و وهابی‌ها را عامل اصلی مشکلات سال‌های اخیر جهان اسلام معرفی نمود و یا اینکه وزیر امور دینی تونس در سخنرانی خود در پارلمان این کشور، عربستان سعودی را مسئول تفرقه و مشکلات کنونی جهان اسلام دانست و بر لزوم وحدت جهان اسلام تأکید کرد، این جریانات نشان‌دهنده آن است که موج جنگ مذهبی در حال شکسته شدن است و از این به بعد آنچه در حال گسترش است موج وحدت و تقریب است لذا باید از شرایط به وجود آمده استفاده کرد تا جریان وحدت گرا تقویت شود.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب در پایان تأکید کرد: ما انتظار داریم همه نهادها در این عرصه ما را یاری کنند تا بتوانیم جریان وحدت را به فرهنگ تبدیل کنیم همچنین انتظار داریم فراکسیون تقریب مجلس شورای اسلامی فعال‌تر وارد عرصه شود.



در ادامه حمید رضا کاظمی نماینده مردم پل دختر و عضو فراکسیون وحدت و تقریب مجلس شورای اسلامی گزارشی از روند تشکیل فراکسیون وحدت و تقریب مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.



جلال محمود زاده رئیس فراکسیون اهل سنت و نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی ضمن ارائه پیشنهاداتی اظهار داشت: اهل سنت ایران برخلاف تبلیغات دشمنان بویژه تبلیغات برخی کشورهای عربی، نه تنها هیچ مشکلی با نظام ندارد بلکه به نظام بسیار نزدیک هستند.



وی با بیان اینکه ایران همواره حامی همه مسلمانان بوده و برای آن شیعه و سنی تفاوتی ندارد، گفت: با اینکه اکثریت مردم فلسطین را اهل سنت تشکیل می‌دهند اما ایران همواره بزرگترین حامی فلسطینی‌ها بوده و اگر جمهوری اسلامی ایران نبود وضعیت فلسطین به مراتب از شرایط کنونی بدتر بود.



نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ناآرامی‌ها و ناامنی‌های سال‌های اخیر در کشورهای منطقه نظیر سوریه، عراق، یمن و... توسط رژم صهیونیستی و آمریکا برنامه‌ریزی شده است تا به اسلام ضربه بزنند.



حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این دیدار اظهار داشت: یکی از پایگاه‌هایی که می تواند به استکبار سیلی بزند مجمع تقریب است البته باید برنامه‌ریزی خوبی در این عرصه صورت گیرد.



وی افزود: یکی از موضوعاتی که مجمع تقریب باید روی آن تمرکز کند مسئله گسترش تفرقه در جهان اسلام توسط آمریکا و غرب است؛ امروز دشمن روی ایجاد اختلافات در جهان اسلام فکر و برنامه‌ریزی می کند، لذا ما باید برای مقابله با این حرکت دشمن برنامه‌ریزی داشته باشیم.



نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجمع جهانی تقریب علاوه بر فعالیت‌های تئوری باید در عرصه میدانی و عملیاتی نیز وارد عرصه شود.



جلیل رحیمی نماینده مردم تربت جام، تایباد در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی با تأکید بر اینکه ما باید وارد فاز عملیاتی تقریب شویم، اظهار داشت: ما برای تحقق وحدت تحقق نیاز به زمینه و ابزار داریم که ضروری است این ابزار ها و زمینه ها فراهم شود.



حجت الاسلام حسن ملک محمدی نماینده سابق دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی اظهار داشت: تقریب عالی ترین نسخه شفا بخش برای شرایط کنونی جهان اسلام است.



وی تأکید کرد: وحدت نباید در غالب شعار باقی بماند بلکه باید وارد عرصه عمل نیز شود البته به شیوه ای که رسول اکرم(ص) در صدر اسلام انجام داد.



حجت الاسلام سید صادق طباطبائی نژادعضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی با بیان اینکه باید مسئله تقریب را واقع گرایانه تر دنبال کنیم اظهار داشت: هدف در تقریب این نیست که شیعه و اهل سنت از مواضع خود عقب نشینی کنند زیرا حفظ مواضع روح تقریب است بلکه ما باید روی مشترکات تأکید کنیم و بهترین الگو نیز در این عرصه ائمه اطهار(ع) می باشند که با روحیه تقریب زندگی کردند.