۱۰ درصد تخفیف تمام پروازها، به مناسبت روز جهانی هواپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی این سازمان در سال ۱۹۹۲ طی قطعنامه ای این روز را به عنوان روز جهانی هواپیمایی کشوری تصویب کرد و از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به صورت رسمی مورد تایید قرار گرفت.

هر سال کشورهای مختلف برای بزرگداشت روز جهانی هواپیمایی و یادآوری اهمیت صنعت هواپیمایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع و نقش اساسی سازمان هواپیمایی کشوری در حفظ و ارتقا ایمنی و کارآیی حمل و نقل هوایی نسبت به برگزاری مراسم این روز و اجرای برنامه‌های مختلف اقدام می‌کنند.

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