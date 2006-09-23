مسولان نگاه خود را به هنر موسيقي تغيير دهند

رهبر اركسترملل ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار موسيقي مهر، گفت : ساخت سالن با ظرفيت بالا يكي از نيازهاي اساسي در برگزاري كنسرت توسط گروه هاي مختلف است،كه متاسفانه مسولان به اين مسئله توجهي ندارند.

"پيمان سلطاني" درادامه به طرحهاي ارائه شده درزمينه ساخت سالنهايي با ويژگي برگزاري كنسرت هاي مختلف اشاره كرد وگفت : سالها پيش معمار خوش فكر"هادي ميرميران" طرحي را براي ساخت سالني با ويژگي هاي لازم براي اجراي اپرا ارائه كرده بود و براي ساخت اين سالن تلاشهاي بسياري هم انجام داد كه متاسفانه در پي بي توجهي مسولان و درگذشت ايشان اين طرح به دست فراموشي سپرده شد.

وي درپايان خاطرنشان كرد:براي رسيدن به اين هدف بايد نگاه مسولان درتصميم گيري هاي كلان تغييركند زيراكه بايد متوجه باشيم مشكل اصلي موسيقي نگاه پر از سوءظن مسولان به اين حوزه است كه اگر اين نگاه تغيير كند بسياري از مشكلات در بخش هاي مختلف وهمچنين سالن سازي نيز حل خواهد شد.