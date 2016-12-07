نظارت دقیق بر هزینه کرد پول درمان کارگران تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رسول خضری با اشاره به اینکه مبالغ دریافتی از کارگران باید صرف درمان در سازمان تامین اجتماعی شود، گفت: اینکه این مبالغ تا چه میزان صرف بخش درمان شده باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا یکی از مشکلات موجود درصندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی عدم نظارت دقیق بر عملکرد مسئولان دراین بخش‌ها است.

وی با بیان اینکه نظارت‌های دقیق سبب عملکرد صحیح مسئولان در دستگاه‌های مختلف می‌شود، افزود: نظارت بر هزینه کرد وجوه دریافتی از بیمه‌ها برای بخش درمان کارگران از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا قوه قضاییه و مجلس باید بر این موضوع نظارت جدی داشته باشند.

خضری با تاکید براینکه قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، تصریح کرد: نظارت براجرای این قانون و نحوه هزینه کرد منابع دریافتی از کارگران نیز وظیفه نمایندگان است، بنابراین برای ادامه فعالیت صندوق‌های بیمه‌ای و جلوگیری از ورشکستگی نظارت دقیق بر فعالیت آنها صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای هزینه کرد صحیح منابع درمانی کارگران باید مستندات لازم و کافی از سوی مسئولان ذی ربط ارایه شود، گفت: باید چگونگی نحوه هزینه کرد منابع درمانی در سازمان تامین اجتماعی توسط دیوان محاسبات مشخص شود، زیرا شفاف سازی ها به نغع کارگران و مسئولان سازمان تامین اجتماعی است.

خضری درخصوص برخی اظهار نظرها مبنی براینکه پول تامین اجتماعی از این سازمان خارج نمی‌شود، گفت: بسیاری از نقاط کشور تامین اجتماعی دارای درمانگاه و بیمارستان ملکی نیست، اما ارایه خدمات برای بیماران توسط بخش دولتی در وزارت بهداشت انجام می‌شود، بنابراین می‌توان گفت ممکن است بخشی از دریافتی کارگران در بخش درمان هزینه نمی‌شود لذا نیازمند بررسی دقیق در این زمینه هستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت : مبلغ ۹ بیست و هفتم حق بیمه کارگران باید درحوزه درمان هزینه شود، اما درحال حاضر مشخص نیست که این میزان تا چه حدودی مورد استفاده قرار می گیرد.