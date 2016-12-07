۷۰ درصد درآمد گلستان به کشاورزی وابسته است

حسین کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۹۲ درصد از پهنه استان زیر نظر مدیریت بخش کشاورزی و زیرمجموعههای آن مانند منابع طبیعی و آبخیزداری است.
وی افزود: بر اساس اعلام آب منطقهای گلستان از مجموع ۲.۵ میلیارد مترمکعب پتانسیل آبی استان یک میلیارد و ۶۶۰ مترمکعب معادل ۸۰ درصد در بخش کشاورزی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
قائممقام جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: در سال زراعی ۹۴- ۹۵ (مهرماه ۹۴ تا مهر ۹۵) گلستان رتبه نخست تولید سویا و خاویار، رتبه دوم تولید کلزا و گندم و رتبه سوم پنبه و توتون کشور را کسب کرده است.
وی با یادآوری اینکه در سال زراعی ۹۴- ۹۵ از ۳۸۲ هزار هکتار از سطح کشت گندم استان یکمیلیون و ۵۱۰ تن گندم تولید شد، گفت: این درحالی است که استان خوزستان در سطح ۵۸۰ هزار هکتاری یکمیلیون و ۵۸۰ تن گندم تولید کرد.
وی اضافه کرد: آمار نشان میدهد میانگین تولید گندم گلستان ۳.۵ تن در هکتار بوده که میتوان نتیجه گرفت وضعیت تولید در عملکرد گلستان نسبت به سایر استانها مطلوب است.
کاویانی به سهم بخش کشاورزی استان در ارزشافزوده و درآمد استان اشاره و تصریح کرد: حدود ۳۶.۵ درصد از تولید و ۷۰ درصد از درآمد استان بهطور مستقیم و غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته است.
سهم ۳۲ درصدی اشتغال گلستان در بخش کشاورزی
وی از سهم ۳۲ درصد از اشتغال مردم استان، ۹۰ درصد نیازهای غذایی استان و ۲۹ درصد از ارزش استان در بخش کشاورزی خبر داد و خاطرنشان کرد: سهم ارزشافزوده بخش کشاورزی استان در کشور سه درصد است.
وی افزود: سهم اشتغال بخش کشاورزی در کل کشور ۲۰ درصد است که این شاخص در استان بالای ۳۰ درصد برآورد شده است.
وی اشارهای هم به میزان تولیدات استان در سال زراعی گذشته داشت و ادامه داد: میزان تولیدات استان در سال گذشته چهار و نیم میلیون تن به ارزش ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود.
قائممقام جهاد کشاورزی گلستان به توان صادراتی استان در بخش کشاورزی اشاره و تصریح کرد: گوجهفرنگی، سیب زمین، کاهو، کلم، محصولات جالیزی، مرغ، تخممرغ و جوجه یکروزه استان قابلیت صادرات دارد.
کاویانی خاطرنشان کرد: با بررسی عملکرد سنوات گذشته پیشبینی میکنیم ۵۰ درصد از صادرات استان به بخش کشاورزی مرتبط باشد.
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