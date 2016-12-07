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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۳

نامه لالوویچ به آرمیده:

شجاعت شما تحسین برانگیز است/امیدوارم زودتر به میدان بازگردی

شجاعت شما تحسین برانگیز است/امیدوارم زودتر به میدان بازگردی

رئیس اتحادیه جهانی کشتی با ارسال نامه‌ای دست‌نویس به ابوالفضل آرمیده ابراز امیدواری کرد وی بزودی سلامتی خود را بازیابد و به میدان بازگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نناد لالوویچ با ارسال نامه ای دست نویس از مقر اتحادیه جهانی کشتی در سوئی به آرمیده برای او آرزوی سلامتی کرد. متن نامه ارسالی لالوویچ به شرح زیر است:

«آقای ابوالفضل آرمیده عزیز
من شجاعت و مقاومت شما را در مقابله و نبرد با بیماری‌تان تحسین می کنم.

ما همگی در اتحادیه جهانی کشتی به فکر شما هستیم و امیدواریم  بزودی سلامتی خود را بازیابید و به تشک کشتی برگردید.»

نناد لالوویچ همراه با این نامه، هدایایی منقش به آرم اتحادیه جهانی کشتی را نیز برای آرمیده ارسال کرده است.

ابوالفضل آرمیده، نوجوان افتخارآفرین کشتی آزاد ایران ، این روزها با بیماری سختی دست و پنجه نرم می کند. اما لطف بیکران مردم و جامعه بزرگ ورزش و به ویژه کشتی، روحیه این بزرگمرد را در غلبه بر این بیماری صد چندان کرده است.

کد مطلب 3843545

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