به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایانه های نفتی ایران، سید پیروز موسوی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش صادرات نفت خام مورد نظر از طریق پایانه های خود در خلیج فارس از تمامی تاکتیک‌های عملیاتی استفاده خواهد کرد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته در کارگروه‌های فنی و عملیاتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران، پروژهایی در حال حاضر در اولویت قرار دارند که بتوانند سرعت، چابکی، دقت و ایمنی در خصوص پهلودهی و جداسازی نفتکش ها را افزایش بدهند.

موسوی تصریح کرد: این شرکت با انجام تعمییرات دوره ای و منظم در بخش مخازن، خطوط لوله و پهلوگاه ها، آمادگی جهت صادرات نفت خام و میعانات گازی بر اساس برنامه‌های وزارت نفت را دارد.