به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سوال نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره برنامه های خلاف شرع نظیر برگزاری اردوهای مختلط، جشن های خلاف موازین اسلامی و همچنین چاپ نشریات موهن و متضاد با باورهای انقلابی در دانشگاه ها نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع شد و گفت: امیدوارم در چند ماه باقی مانده از وزارت آقای فرهادی ایشان بر قول حل و رفع مشکلات عمل کنند و با استمرار کارشان تدین کار را در عملکرد خود در حوزه فرهنگی نشان دهند.

به گزارش مهر، نماینده سوال کننده با اعلام قانع شدن از توضیحات وزیر علوم از رای گیری نسبت به این توضیحات اعلام خودداری کرد اما فرهادی وزیر علوم گفت: آنچه در حوزه مسائل فرهنگی به عنوان دغدغه مطرح است را قبول دارم اما در مورد تغییر معاونین وزارتخانه نمی توانم قولی بدهم.