مصرف سالانه پوشاک در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش کارشناسان مد و لباس ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که امروز چهارشنبه ۱۷ آذرماه در مرکز آموزش این وزارتخانه در حال برگزاری است، حمید قبادی دبیر کارگروه مد و لباس، توسعه فعالیت‌ها در این زمینه را یکی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش دانست و افزود: قانون ساماندهی مد و لباس کشور در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید و کارگروه مد و لباس، آئین‌نامه فعالیت‌های استانی را تصویب کرد. از آن زمان تاکنون ما فعالیت‌های جسته و گریخته‌ای را در این زمینه انجام داده‌ایم و لازم است این فعالیت‌ها منسجم شود و سر و سامان پیدا کند.

دبیر کارگروه مد و لباس کشور با بیان اینکه فعالان در این زمینه مجمع‌الجزایر ناپیوسته‌ای هستند، گفت: در حوزه مد و لباس هرکس هر کاری صلاح می‌دانسته، انجام داده، ما می‌خواهیم آگاهی فعالان در این زمینه را نسبت به اقدامات صورت گرفته در حوزه مد و لباس افزایش دهیم و این فعالیت‌های پراکنده را منسجم کنیم. همچنین بر آنیم تا با برگزاری این همایش‌ها، زمینه جلب مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را فراهم آوریم.

قبادی، مد و لباس را یک حلقه مفقوده دانست و افزود: ظرفیت‌های بسیاری در زمینه مد و لباس وجود دارد اما ما از این حوزه غافل بوده‌ایم. برای مثال وقتی به دوره پهلوی اول توجه می‌کنیم، تنها دستور کشف حجاب را به خاطر می‌آوریم، در صورتی که وادادگی از یکسو و وابستگی به لباس غربی از اواخر دوره قاجار شروع شده بود و در روزگار پهلوی اول به اوج خود رسید. زنان ایرانی تنها ناچار به برداشتن چادر نشدند، بلکه الگوی لباس پوشیدن ما در آن دوران تغییر کرد. در دوران پهلوی دوم هم چنین وضعیتی ادامه یافت. برای مثال ما جشن‌های ۲۵۰۰ ساله برگزار می‌کردیم تا ظرفیت فرهنگی ایران را به مردم دنیا نشان دهیم در حالی که برای طراحی لباس‌های این جشن از طراحان خارجی بهره می‌بردیم.

دبیر کارگروه مد و لباس کشور در ادامه بیان کرد: تنها لباس اقوام مختلف ایرانی بود که با وجود این وادادگی‌ها باقی ماند. برای مثال در کردستان و در سیستان و بلوچستان هنوز هم از لباس‌های محلی استفاده می‌شود. بنابراین لازم است که ما در حوزه فرهنگ ابتدا باور و اعتماد مردم را جلب کنیم، سپس آن باور فرهنگی را به یک رفتار فرهنگی تبدیل کنیم. لباس نشان‌دهنده یک رفتار فرهنگی است و ما در قانون ساماندهی مد و لباس از پوشش افراد به عنوان یک صنعت فرهنگی یاد می‌کنیم.

وی یکی از مهمترین مأموریت‌های کارگروه مد و لباس را توجه به لباس اجتماع دانست و افزود: همه ایرانیان با این لباس سر و کار دارند و یکی از مهمترین وظایف ما معرفی الگوهای مورد نیاز مردم در حوزه لباس اجتماع است؛ لباسی که هم خلاقیت‌های هنری در آن به کار رفته باشد و هم با سلیقه عموم جامعه هماهنگی داشته باشد. چرا که یکی از اصلی‌ترین معضلات ما، عدم توجه به سلایق اجتماع است.

قبادی، توجه به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی را یکی دیگر از ضرورت‌ها برشمرد و گفت: عرف ما تنیده با رفتار فرهنگی ماست و جامعه ما یک جامعه دینی است. بنابراین هر محصولی در هر قالبی نمی‌تواند وارد جامعه ما شود. از این رو طراحان ما باید به ارائه مدل‌ها و طرح‌هایی بپرازند که با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی ما همسو و هماهنگ است.

دبیر کارگروه مد و لباس کشور به ضرورت توجه به بخش آموزش در حوزه مد و لباس اشاره و بیان کرد: دانشگاه یک مرکز مفهوم‌ساز است. گرچه انتقاد ما نسبت به آموزه‌های دانشگاهی بسیار جدی است، اما نمی‌توانیم اهمیت و تأثیر مراکز علمی را نادیده بگیریم. از این رو باید به حوزه آموزش توجه ویژه شود.

وی تصریح کرد: بسیاری صنعت نساجی ایران را یک صنعت ورشکسته می‌دانند. این طرز تفکر یک طرز فکر استعماری است. ما در این حوزه دچار عقب‌ماندگی هستیم و عقب‌ماندگی ما بیشتر به تولید پارچه برای لباس اجتماع برمی‌گردد اما در بخش گردباف که انواع تریکو شامل می‌شود نه تنها عقب نمانده‌ایم بلکه یکی از صادرکنندگان اصلی در این زمینه هستیم.

قبادی با اشاره به اینکه مصرف کالای پوشاک در ایران برابر با ۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: بر اساس تحقیقاتی که سال ۱۳۹۴ انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که هر خانواده ایرانی در طول سال برابر با دو میلیون تومان مصرف کالای پوشاک دارد؛ بنابراین مصرف کالای پوشاک در کشور ما معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است. اگر سایر اقلام مد و لباس را هم به این رقم اضافه کنیم، به عددی به مراتب بیشتر دست پیدا خواهیم کرد. بنابراین نمی‌توانیم نسبت به حوزه مد و لباس و اهمیت آن چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی بی‌تفاوت باشیم.

دبیر کارگروه مد و لباس کشور، قاچاق را همچنان مهمترین معضل در حوزه مد و لباس کشور دانست و افزود: بیش از ۹۵ درصد محصولات غیرایرانی به صورت قاچاق وارد کشور ما می‌شوند و ما باید اهتمام ویژه در این بخش داشته باشیم و مبادی ورودی کشور را بیش از پیش کنترل کنیم، چرا که لباس تنها جنبه پوشانندگی ندارد و به یک رسانه فرهنگی تبدیل شده است و هر قدر محصول فرهنگی ما با اصول ارزشی ما مطابقت بیشتری داشته باشد، اقتدار فرهنگی ما افزایش پیدا می‌کند.