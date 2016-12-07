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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

کنترل گوشی و رایانه توسط معلولان با پلک زدن و تنفس

کنترل گوشی و رایانه توسط معلولان با پلک زدن و تنفس

افرادی که دارای معلولیت های جسمی و حرکتی هستند، برای کنترل گوشی های هوشمند تلفن همراه مشکلات زیادی دارند، اما پیشرفت فناوری به کمک این افراد آمده تا راحت تر از گوشی های عادی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، ماریسیو مزا موسس شرکت کانادایی Komodo OpenLab ابزاری موسوم به سپر تسلا ابداع کرده که به افراد معلول کمک می کند از گوشی هوشمند خود استفاده کنند.

این ابزار ۳۵۰ دلاری فرامین صادر شده با استفاده از پلک زدن، ضربه زدن با آرنج و حتی تنفس را به فرامین قابل درک برای رایانه ها، گوشی ها و تبلت ها مبدل می کند. برای این کار تنها کافیست گوشی یا رایانه را از طریق پرت یو اس بی به ابزار یاد شده متصل کنید.

سپر تسلا حتی با ویلچرهای پیشرفته که از قابلیت های کنترل رایانه ای برخوردارند نیز سازگاری دارد و می تواند با آنها هماهنگ شود. افراد بر مبنای شدت و نوع معلولیت می توانند تنظیماتی را برای استفاده از این دستگاه اعمال کنند و به عنوان مثال با تکان دادن سر ویدئوهای گوشی را اجرا کنند.

ابزار یادشده به گونه ای طراحی شده که از شش سوییچ به طور همزمان پشتیبانی می کند و هر یک از آنها می توانند تا انجام دو عمل را با فشار کم یا شدید به طور همزمان مورد پشتیبانی قرار دهند.

قابلیت شناسایی و درک فرامین صادر شده با کوچکترین میزان حرکات بدن از جمله مزایای این دستگاه است که به معلولان حرکتی دارای مشکلات شدید امکان می دهد به راحتی از آن استفاده کنند و حتی با تنفس نه چندان شدید حسگرهای دستگاه را برای اجرای فرامین فعال کنند.

تلاش برای تکمیل این دستگاه از سال ۲۰۱۰ آغاز شده و تا به حال ۳۰۰۰ نفر در سراسر جهان آن را آزمایش کرده اند و امید می رود با کاهش قیمت این محصول به زیر ۲۰۰ دلار در سال های آینده افراد بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند.

کد مطلب 3843561

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