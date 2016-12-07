به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن می‌تواند برگ برنده امیر قلعه نویی در دیدار حساس تیمش برابر استقلال باشد. بازیکنی که بارها با گل زنی‌هایش با سرنوشت استقلال بازی کرده و آمار جالب توجهی در گل زنی به آبی پوشان تهرانی دارد.

لوسیانو ادینهو که با ۸۰ گل زده در تاریخ برگزاری رقابت‌های لیگ برتر بهترین گل زن خارجی این رقابت‌ها است، می‌تواند برگ برنده‌ای باشد برای تیم امیر قلعه نویی در این دیدار که به واقع حساس ترین بازی هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر است.

ادینهو تاکنون با پیراهن دو تیم مس کرمان و تراکتورسازی ۱۱ بار مقابل استقلال بازی کرده که در مجموع ۶ بار موفق به گل زنی به آبی پوشان شده و از این حیث برای خودش یک رکورد جالب توجه خلق کرده. این بازیکن در فصل نیز زوج مناسبی با فرزاد حاتمی مهاجم بلند قامت و قدرتی تراکتورسازان ساخته و حاصل بازی کردن این دو مهاجم در کنار هم ۱۹ گل زده برای تراکتورسازی است.

سرخپوشان تبریزی که دارای بهترین خط حمله در لیگ برتر هستند، روی توانایی این دو مهاجم و به خصوص ادینهوی برزیلی در حساس ترین بازی هفته حساب ویژه ای باز کرده‌اند. مهاجم برزیلی تراکتورسازی به دنبال زدن هفتمین گل خود به استقلال است.