  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز خبر داد:

توسعه جنگل کاری های برون شهری تبریز با روش های مکانیزه آبیاری

توسعه جنگل کاری های برون شهری تبریز با روش های مکانیزه آبیاری

تبریز - مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز گفت: جنگل کاری های برون شهری تبریز با اجرای روش های مکانیزه آبیاری توسعه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسن زاده چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سراسر دنیا، فضای سبز استانداردهای متفاوتی دارد که این به دلیل تفاوت در شاخص هاست و در کشور ما وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد متولی، استاندارد و نُرم فضای سبز به ازای هر شهروند را ۱۲ مترمربع مشخص کرده است.

وی ادامه داد: میانگین سرانه فضای سبز درون شهری تبریز و برون شهری تبریز یکسان بوده و جنگل کاری های وسیع در اطراف تبریز، از عمده اقدامات سازمان پارکها جهت توسعه فضای سبز است و مهمترین اقدامی که از چند سال گذشته شروع کرده ایم، این بوده که جلوی تغییر کاربری های فضای سبز را بگیریم و اجازه ندهیم که سرمایه های زیست محیطی مان کمتر از این شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز با بیان اینکه در کنار این، توسعه فضای سبز را در اطراف شهر و بیرون از محدوده داخلی هم ادامه داده ایم، تصریح کرد: البته نه به این معنی که محدوده داخلی را فراموش کنیم بلکه در حد امکان و اعتبارات در قالب پارک های محله ای و...سعی کرده ایم فضاهای سبز را بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: برای تامین فضاهای بزرگ ناچار به بیرون از شهر متوسل شدیم و با همکاری نهادهایی مختلفی چون استانداری آذربایجان شرقی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و...توسعه جنگلکاری را در اطراف تبریز ادامه داده ایم.

حسن زاده خاطر نشان کرد: برای این منظور از طرف شرق، آرپا دره سی را جنگلکاری کرده ایم در شمال نیز کوه های عینالی و در جنوب هم به ترتیب پارک عباس میرزا و ائل باغی را به فضای سبز تبدیل کردیم و همین سیاست را در غرب تبریز نیز در اراضی قراملک و اطراف کنارگذر غربی دنبال می کنیم.

وی با اشاره به اینکه توسعه جنگلکاری ها با اعمال فناوری های نوین آبیاری همراه بوده است، خاطرنشان کرد: حذف روش های سنتی آبیاری و اجرای روش های قطره ای زمان بندی شده، رویکردی است که در توسعه جنگل کاری های پیرامون شهر به کار گرفته شده و نقش موثر در بهینه سازی هزینه ها و حفظ منابع آبی داشته است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز یادآور شد: خوشبختانه در طرح جامع تبریز که مراحل نهایی را می گذراند، این محدوده ها که هم اکنون خارج از شهر محسوب می شوند، به محدوده شهر اضافه خواهند شد و در آن صورت می توانیم ادعا کنیم که میزان فضای سبز شهری در تبریز به عددی نرمال می رسد.

کد مطلب 3843564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها