به گزارش خبرگزاري مهر، تئاتر تلويزيوني "استاد معمار" به كارگرداني هنري هادي مرزبان درباره استاد معماري است كه برج و كليسا مي سازد و معماري موفق است. اين استاد از حركت و فعاليت سريع و رو به گسترش جوانان به شدت دچار واهمه مي شود و از اينكه روزي او را كنار بزنند، نگران است. استاد سعي مي كند دستيارش را كنار خود نگه دارد و از رشد او جلوگيري كند. در اين بين حضور زني جوان شرايط زندگي استاد را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد.

مجيد مظفري، لادن مستوفي، محمد عمراني، فريبا كوثري، علي رامز و شهرام نوشير بازيگران اصلي تئاتر تلويزيوني "استاد معمار" هستند. مسعود فروتن كارگرداني تلويزيوني، فرشيد موثق طراحي صحنه، پروانه قاسميان طراحي لباس، حميد حمزه طراحي چهره پردازي، موسي الحق نورپردازي و جهانسوز فولادي ساخت موسيقي اين تله تئاتر را بر عهده دارند.

"آواي ماه" هم در ماه رمضان از شبكه چهار پخش مي شود و به بررسي آئين هاي مذهبي و موسيقي ايران مي پردازد. "تجلي قدر" با حضور آيت اله جوادي آملي اختصاص به تفسير سوره ابراهيم دارد و "راز و نياز" سخنراني آيت اله دستغيب را پخش و مباحثي چون نيت در نماز، نماز بزرگان و آداب شروع نماز را بررسي مي كند. برنامه "تفسير مناجات خمس عشر" هم در ماه رمضان شامل مناجات پانزده گانه امام سجاد (ع) است كه آيت اله كربلايي آن را تفسير مي كند.