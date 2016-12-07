به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، محمد تقی فخریان با بیان اینکه وقف به عنوان یک مفهوم ارزشمند در اقتصاد اسلامی مطرح است، اظهار کرد: بدون تردید آستان قدس رضوی، بزرگ ترین موقوفه جهان است و در بین سایر ملتها و مذاهب، چنین مجموعه فرهنگی و مذهبی با این عظمت و گستردگی وجود ندارد.
وی افزود: بنیاد فرهنگی رضوی با سه دهه فعالیت خود یکی از زیر مجموعههای این نهاد مذهبی است که تاثیرگذارترین فعالیتهای فرهنگی آموزشی را انجام میدهد.
مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی تصریح کرد: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هدف ما تربیت نسلی خیراندیش و نیکوکار است، به همین منظور باید بستر و زمینه آن را فراهم آوریم.
وی با تاکید به اینکه ساخت مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز و به طبع تربیت نیروی انسانی در جامعه کنونی و به ویژه برای نسل آینده اثرات فراوانی دارد، گفت: در دهه اول انقلاب نخستین مدرسه توسط آستان قدس رضوی در منطقه قلعه ساختمان مشهد مقدس وقف شد که این مجموعه در سال ۶۷ به بهرهبرداری رسید.
فخریان ادامه داد: بعد از این موقوفه و در طول ۲۸ سال گذشته ۱۴ ساختمان دیگر نیز به مجموعه موقوفات فرهنگی آستان قدس رضوی در قالب موسسه بنیاد فرهنگی رضوی افزایش یافت.
وی ابراز کرد: وقفهای آموزشی در طول این مدت نه تنها متوقف نشد، بلکه روزبهروز در حال گسترش است و به عنوان یک صدقه جاریه نسلهای آینده نیز میتوان به صورت مضاعف از آن بهره برد.
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