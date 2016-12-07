به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین پیروانی در نشست خبری در رابطه با طرح استعدادیابی تیم فوتبال جوانان ایران گفت: این طرح به مرحله نهایی رسیده است زیرا ما استعدادیابی‌مان را در سال‌های گذشته انجام دادیم و شاکله تیم ما مشخص است. این طبیعی است که در چند پست نیاز به بازیکن داریم.

وی افزود: چندین بازیکن را در حال حاضر در لیگ برتر و لیگ دسته یک شناسایی کردیم و در اروی جدید که از پنجم دی ماه آغاز می‌شود، این بازیکنان به اردو دعوت می‌شوند. چندین بازیکن جوان ما نیز در تیم‌های امید بازی می‌کنند، اما همانطور که گفتم تیم ما به صورت کامل نیاز به استعدادیابی ندارد.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران تصریح کرد: چند بازیکن ما به صورت بازیکن ثابت در لیگ برتر و لیگ دسته اول در حال حاضر حضور دارند و تعدادی از آنها نیز به صورت بازیکن جایگزین و تأثیرگذار به میدان می‌روند. این موضوع به ما کمک شایانی می‌کند. تیم ما یک بازیکن در تیم گوشه و یک بازیکن در تیم گل‌گهر سیرجان دارد. همچنین یک بازیکن هم از صنعت نفت آبادان شناسایی کردیم که این بازیکنان از اردوی بعدی که از ۵ دی ماه آغاز می‌شود، به تیم ما اضافه می‌شوند تا بتوانیم یک تیم کامل‌تر را راهی مسابقات کنیم.

پیروانی خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ درصد از تیم ما که در بازی‌های مقدماتی آسیایی که در مشهد برگزار شد و مسابقات نهایی که در بحرین برگزار شد، تغییر کردند و ۹ بازیکن جدید به تیم اضافه شد. ما در فرصت باقی‌مانده باید چندین بازیکن جدید را در پست‌هایی که نیاز داریم، به تیم اضافه کنیم. البته این را بگویم که هنوز بخشی از مرحله استعدادیابی ما در آذرماه ادامه دارد. هر بازیکن جوانی که پیدا کنیم که شرایط همراهی ما را داشته باشد، قطعاً به تیم ملی دعوت می‌شود.

وی در رابطه با برگزاری بازی‌های تدارکاتی در آستانه جام جهانی گفت: در این ارتباط با آقای تاج جلسه خوبی را برگزار کردیم. ما به بازی تدارکاتی نیاز داریم. پیش از این به بازی تدارکاتی آسیایی نیاز داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران تصریح کرد: من برای آماده‌سازی این بازی‌ها درخواست برگزاری سه اردو کردم که خود آقای تاج شخصاً دستور دادند که روابط بین‌الملل پیگیر برگزاری این اردوها باشند تا بتوانیم در تورنمنت‌های مورد نظر آماده باشیم. این اردوها نیاز است تا بازیکنان کسب تجربه کنند تا با مواجهه با تیم‌های اروپایی و جهانی آماده شوند، زیرا اگر این اتفاق نیفتد، قطعاً به مشکل می‌خوریم.

پیروانی اضافه کرد: ما پیش از این با تیم ملی انگستان بازی کردیم که یکی از بهترین تیم‌های اروپایی است. اروپا کلاً ۵ سهمیه برای جام جهانی دارد که انگلستان توانسته یکی از آن ۵ سهمیه را کسب کند. همچنین ما با نیجریه بازی کردیم زیرا این کشور تیمی دارد که سابقه قهرمانی در جهان را در رده‌های پایه دارد. همچنین ما با کره جنوبی بازی کردیم که این مسابقه نیز برای ما مفید بود؛ امیدوارم دیدارهایی مانند این بازی‌ها برای ما برگزار شود تا بتوانیم آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی در خصوص تعامل با سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان ایران و کارلوس کی‌روش اظهار داشت: کی‌روش مانند یک کتاب وزین در فوتبال ما است که می‌توانیم آن را در فوتبال ایران بهتر ورق بزنیم و استفاده کنیم. این موضوع طبیعی است که ما بخش اعظمی از موفقیت‌هایمان را مدیون کی‌روش هستیم. ایشان کاری برای تیم من انجام داد که اعتماد به نفس تیم من را خیلی بالا برد و قبول کرد که مسابقه درون اردویی با تیم بزرگسالان داشته باشیم شاید اگر فرد دیگری بود این را قبول نمی‌کرد. شاید خود من هم این موضوع را قبول نکنم، اما کی‌روش برگزاری این بازی را قبول کرد و حتی نکاتی را به بازیکنان هر دو تیم گوشزد می‌کرد. او همچنین بعد از این مسابقه نیز جلسه خوبی را با تیم ما برگزار کرد؛ هم ایشان در تمرینات ما حاضر شدند و هم من بارها به تمرینات کی‌روش رفتم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران ادامه داد: کی‌روش یک شناخت کامل نسبت به عملکرد تیم ما داشت. باید از تفکرات و داشته‌هایی که داریم به خوبی استفاده کنیم. کی‌روش هم از مسافرت بازگردد، باز هم جلساتی را با ایشان برگزار خواهیم کرد و گزارشی از عملکرد گذشته را به ایشان خواهیم داد و همچنین در رابطه با برنامه‌ای که کمیته فنی تدوین کرده، صحبت خواهیم کرد تا از نقطه نظرات او استفاده کنیم؛ این موضوع برای تیم ما نیاز است که از تجربیات کی‌روش استفاده کنیم.

پیروانی تصریح کرد: کی‌روش سال‌ها در فوتبال دنیا در تیم‌های بزرگی مربیگری کرده، پس بهتر است از تجربیات ایشان برای موفقیت استفاده کنیم و امیدوارم تیم جوانان هم مانند تیم بزرگسالان موفق عمل کند.

وی افزود: به غیر از بازی پایانی، ما در سه بازی مقدماتی و در چهار بازی نهایی فقط یک گل دریافت کردیم که آن هم گل به خودی بود. ما سعی کردیم ساختار دفاع قوی و چرخش توپ سریع را در دستور کار قرار دهیم و قطعاً نیاز است مشکلاتی که در تیم جوانان وجود دارد را با مشورت با کی‌روش حل کنیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توانید از بازیکنان لیگ برتری‌تان در تورنمنت‌های تدارکاتی استفاده کنید؟ تصریح کرد: هنگامی که من مسئولیت تیم جوانان را پذیرفتم، تنها یک بازیکنانمان به نام رضا کرملاچعب در لیگ بازی می‌کرد. هیچ بازیکن من به غیر از کرملاچعب سابقه بازی در لیگ و حتی حضور در نیمکت را هم نداشت. پس از مسابقات مقدماتی جام جهانی که در مشهد برگزار شد، بازیکنان شایسته ما که خیلی خوب رشد کردند، ۹ نفر به تیم‌های لیگ برتر اضافه شدند. تا الان تعامل خوبی بین باشگاه‌ها و ما صورت گرفته و ارتباط خوبی با همکارانم در تیم‌های مختلف دارم.

پیروانی گفت: فکر نمی‌کنم بازیکنی که در تیم‌های لیگ برتری بازی کند، نیاز باشد که در اردوهای داخلی از آن استفاده کنیم، اما اگر بخواهیم به کمپ یا تورنمنت بین‌المللی اضافه شویم، این بازیکنان بهتر است به ما اضافه شوند. اگر بخواهیم در تورنمنتی بین‌المللی به میدان برویم، قطعاً حضور بازیکن لازم است. ما می‌دانیم که باشگاه‌ها برای بازیکن هزینه کرده‌اند، اما از باشگاه‌ها می‌خواهم هنگامی که در تورنمنت بین‌المللی شرکت می‌کنیم، به خاطر تیم ملی اجازه دهند بازیکن ما را همراهی کند. ما روی این مسئله حساب کردیم که در تورنمنت بین‌المللی، بازیکنانمان ما را همراهی می‌کنند.

وی در رابطه با اینکه هنوز دستمزد برخی از مربیان تیم‌های پایه فدراسیون پرداخت نشده و آیا این موضوع تأثیری خواهد داشت یا خیر؟ اظهار کرد: من از همکارانم به خاطر وقت زیادی که برای کار در تیم ملی می‌گذارند خواستم که هیچ شغل دیگری نداشته باشند. خود من پیش از اینکه عنوان سرمربیگری تیم جوانان را قبول کنم، معاونت ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بودم؛ یعنی پست خیلی خوب و پرکاری داشتم اما به خاطر تیم ملی جوانان، این شرایط را رها کردم چون عاشقانه فوتبال را دوست دارم. از طرفی دیگر همکارانم هم چنین کاری را انجام دادند. ما امیدواریم که حقوق‌ها و مزایا سر وقت به آنها پرداخت شود. خوشبختانه از این نظر ما مشکلی با فدراسیون نداریم و جلسات زیادی را در این باره انجام دادیم و به جمع‌بندی رسیدیم که حقوق اعضای تیم پرداخت شود و خیلی به این موضوع فکر نکردیم و دغدغه ما در حال حاضر این نیست. اعضای تیم انقدر به موفقیت تیم ملی فکر می‌کنند که این مسائل را فراموش کرده‌اند اما ما باز هم امیدواریم که پرداختی‌ها به زودی صورت گیرد و تا الان این موضوع در روند کاری ما هیچ تأثیری نداشته است و امیدوارم از این به بعد هم نداشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران در رابطه با شرایط قراردادشان با فدراسیون فوتبال گفت: قرارداد من اول آذرماه با فدراسیون بود اما طبق صحبت‌های انجام شده قرار شد که ما تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو، این تیم را هدایت کنیم. ما برنامه خوبی ارائه دادیم و سایر اعضا نیز از این برنامه راضی هستند. قرار بر این شد که این برنامه را با جزئیات بیشتری در کمیته فنی ارائه دهند اما آنها با اصل برنامه موافقت کردند. این را هم بگویم که عقد قرارداد مربوط به ارائه برنامه کمیته فنی نیست.

پیروانی خاطرنشان کرد: ما یک برنامه را برای تیم ملی جوانان تعریف کردیم و با فدراسیون فوتبال صحبت‌هایی در خصوص این برنامه انجام دادیم. تیم من که در مسابقات مقدماتی انتخابی جام جهانی شرکت کرد، در رده زیر ۱۸ سال بود، همان تیم در مسابقات نهایی در رده زیر ۱۹ سال قرار داشت و همان تیم در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۷ در رده زیر ۲۱ سال حاضر خواهد شد. پس از آن در سال ۲۰۱۸ ما مسابقات آسیایی جاکارتا را در برنامه داریم که این تیم می‌تواند در رده زیر ۲۱ سال برای مسابقات آتی کسب تجربه کند و همین تیم به مقدماتی المپیک هم خواهد رفت و ممکن است چند بازیکن در طول مسیر به پیکره تیم اضافه شوند و همچنین شاید چند بازیکن از تیم جدا شوند و این منوط به شرایط فیزیکی و فنی خود بازیکنان است. این مسیری است که برای این تیم تعریف شده است و خیلی‌ها از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند. البته پیشروی خوب این برنامه منوط به حمایت است. پیشنهاد ما این است که همین تیم مدیریت شود تا بدون بازیکن بزرگسال برای برخی از مسابقات آماده شود.

وی ادامه داد: چه در گوانگژو و چه در اینچئون، ما می‌توانیم از سه بازیکن بزرگسال برخوردار شویم. اگر این بازیکنان بیایند ممکن است تأثیرمنفی داشته باشد.

پیروانی در پایان خاطرنشان کرد: از همه عوامل که به ما کمک کردند، تشکر می‌کنم و امیدوارم این بازیکنان بتوانند به موفقیت برسند و حتی با عملکرد خوب در جام جهانی به تیم‌های بزرگ اروپایی راه پیدا کنند، زیرا پتانسیل این را دارند. همچنین از سایر باشگاه‌ها هم تشکر می‌کنم که تعامل خوبی را با ما داشتند. از مربیان هم تشکر می‌کنم که زحمت زیادی برای فوتبال کشیدند و از رئیس فدراسیون و ریاست کمیته‌ها نیز تشکر می‌کنم که اردوهای ما را به خوبی برگزار کردند. از روابط‌عمومی هم تشکر می‌کنم که به خوبی اخبار ما را پوشش می‌داد.