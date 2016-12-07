عبور نشریات دانشگاهی از مرز گفتمان کشور/۹۶ اردوی مختلط برگزار شده

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سوال نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، نصرالله پژمانفر گفت: از ابتدای استقرار دولت یازدهم که با شعار اعتدال کار خود را آغاز کرد علیرغم اینکه آقای رئیس جمهور در اولین حضور خود در دانشگاه ها از رعایت آرامش حرف زدند اما نگاه سهم گرایانه به اصلاح طلبان و بازگرداندن دانشگاه به ریل افراطی شایع و تلاش به احیای وضع آشفته گذشته صورت گرفت.

وی افزود: ما می دانیم بسیاری از معاونین شما را تحمیل کرده اند و شما با منتخبین وزیر قبلی کار را ادامه می دهید که البته از این بابت گله مند هستیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: انتظار ما از شما این است که بیشتر از این نسبت به آینده علمی و فرهنگی فرزندان ایران که به شما در دانشگاه ها امانت داده شده اند نگرانی داشته باشید.

پژمانفر عنوان کرد: مصلحت اندیشی مسئولان فرهنگی و روسای دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان را نسبت به این فضای علمی نگران کرده است.

وی با بیان اینکه نشریات باران با هدف ترویج بنیاد باران در دانشگاه ها توزیع می شود عنوان کرد: در نشریات دانشجویی و تابلوهای اعلانات آزادانه تصاویر سران فتنه تبلیغ شده و برای آنها مظلومیت دروغین ساخته می شود.

وی ادامه داد: خبرها حاکی از تخلفات متعدد در نشریات دانشگاهی است، شما با این تخلفات چه برخوردهایی کرده اید. خبر داریم که دستگاه های نظارتی شما در دانشگاه ها بسیار کوتاهی می کنند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: بر اساس برخی آمارها ۳۰۷ نشریه هنجار شکن که از چارچوب نظام عبور کرده اند و با رویکرد اصلاح طلبی عمل می کنند در حال انتشار است. ۲۸ نشریه دگراندیش، ۱۱ نشریه واگرایی و ۱۵ نشریه ترویج هویت ایران باستان از مرز گفتمان کشور در دانشگاه ها عبور کردند.

وی تصریح کرد: شما چه برنامه ای برای دانشجویان ورودی جدید انجام داده اید که در فتنه ۸۸ چه اتفاقاتی رخ داد.

وی با اشاره به برگزاری اردوهای مختلط در دانشگاه ها عنوان کرد: بر اساس اخبار ۵۷ جلسه سیاسی از چارچوب نظام عبور کردند، ۱۲ جلسه مذهبی، ۱۰۸ جلسه فرهنگی و ۹۶ اردوی مختلط در دانشگاه ها برگزار شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: امروز اردوهای مختلط با جمع دختران و پسران دانشجو بیرون از دانشگاه برگزار می شود که برنامه ریزی آن در دانشگاه ها صورت گرفته و در بورد دانشگاه نصب می شود درست است که این اردوها را دانشگاه برگزار نمی کند اما برنامه ریزی و اطلاع رسانی آن در فضای دانشگاه اتفاق می افتد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: آیا می توان گفت: دانشگاه نقشی در اجرای ۹۶ اردوی مختلط نداشته است؟

این نماینده مجلس گفت: امروز در فضای دانشگاه ها برای برنامه ریزی اردوهای مختلط از بوردهای دانشگاهی استفاده می شود و درباره مجوز نشریات باید گفت آیا شما در نظارت بر عملکرد نشریات کوتاهی نکرده اید؟ توضیح دهید که چند نفر از متخلفین در انتشار این نشریات را به کمیته انضباطی احضار کردید.

وی با بیان اینکه بسیج دانشجویی در دانشگاه ها تحت مضیقه است و محدودیت دارد، خاطرنشان کرد: از دعوت سخنرانان ارزشمند به دانشگاه ها جلوگیری می شود که در ۱۶ آذر امسال با موارد آن مواجه بودیم.

پژمانفر با بیان اینکه چرا امروز جریان های قومیت گرا در دانشگاه ها فعال هستند، تصریح کرد: این حرف ها سیاسی نیست فرهنگ و عقاید ما در دانشگاه مورد هجمه قرار گرفته است.

وی گفت: آقای فرهادی شما متدین هستید اما معاونین تان خودکامه بوده و در مسائل فرهنگی با شما همراه نیستند.

وی گفت: چرا در دانشگاه ها رشد خودکشی و بی بند و باری وجود دارد و حراست دانشگاه حتی نمی تواند جلوی پوشش نامناسب دانشجویان را بگیرند.

نماینده مردم مشهد و کلات در پایان خاطرنشان کرد: این سوال ما به معنای عدم اعتماد به وزیر علوم نیست بلکه عدم باور معاونین و دستگاه های مربوط به این وزارتخانه است.