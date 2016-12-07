استان زنجان دارای ۴۷ نقطه پر تصادف است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان ظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت بحران، افزود: این اداره کل به عنوان متولی نگهداری، بهسازی و ایمن سازی راه های استان زنجان است و همچنین داشتن سهم بیش از ۹۰درصدی در جابجایی کالا و مسافر استان ،جایگاه ویژه ای در توسعه ملی وافزایش بهره وری اقتصادی استان دارد.

وی اظهار کرد: اعتبارات استانی دربخش راهداری ۱۹۲ میلیارد و ۷۶۴ تومان در سالجاری است که مقرر شده ۳۵درصد آن به تفکیک ۱۵درصد نقد و ۲۰درصد اسناد خزانه اسلامی تخصیص یابدو اعتبارات مصوب ملی امسال حدود ۴۲.۶ میلیارد تومان در سالجاری جاری است که تاکنون حدود ۴۰ درصد آن تخصیص یافته است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان تصریح کرد: استان زنجان داری پنج هزار و ۸۴۲ کیلومتر راه اصلی و شریانی است که معادل ۱۰ هزار و ۸۹۵ کیلومتر راه همسنگ است که ارزش ریالی آن ۶۳ هزار و ۶۸۷ است.

دست نشان اظهارداشت : در استان زنجان ۲۸ راهدارخانه با اعتباری بالغ بر ۵۱۵ میلیون تومان از لحاظ گرمایشی –تجهیز پتو کاملا تجهیز شده اند و آماده اسکان مسافرین در مواقع ضروری است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان یادآورشد: نمک مورد نیاز راهدارخانه ها به میزان ۱۸ هزار و ۳۰۰ تن تهیه و در راهدارخانه ها تخلیه شده است که در صورت بارش برف ویخبندان مورد استفاده قرار خواهند گرفت همچنین ماسه مورد نیاز سه برابر میزان نمک تهیه شده است و کلیه ماشین آلات راهداری زمستانی که تعداد آنان ۲۲۷ دستگاه می باشد؛ تجهیز و تیغه برف روبی مورد نیاز آنان نیز تامین شده و آمادگی کامل برای ارائه خدمات به هموطنان را دارند .

دست نشان تاکید کرد: ۴۷ نقطه پرتصادف در سطح محورهای مواصلاتی استان زنجان شناسایی شده که برای ایمن سازی این نقاط هفت پروژه با اعتباری حدود ۲۰ میلیارد تومان در حال اجرا است و ۲۸ نقطه دیگر نیز آشکارسازی شده است.

وی ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای با ایفای نقش دردو موضوع مهم راهداری وحمل ونقل جاده ای، بازویی توانمند برای توسعه استان زنجان است.