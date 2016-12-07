ردیف اعتباری ویژه برای مناسب سازی شهری بیرجند ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رونقی صبح چهارشنبه در کمیته مناسب سازی بهزیستی بیرجند بیان کرد:در شرایط کنونی جامعه ایران به سمت سالمندی پیش می رود.

وی با بیان اینکه سالمندان هم مانند معلولان در معرض آسیب هستند، افزود: معلولیت تنها داشتن ویلچر نیست و ابعاد گسترده تری نیز دارد.

رونقی با بیان اینکه جامعه هدف معلولان بسیار گسترده است، اظهار کرد: باید مسئولان نسبت به معلولان و مشکلات آن ها دغدغه داشته باشند.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند افزود: تا زمانی که نسبت به موضوعی دغدغه نداشته باشیم نمی توانیم نسبت به حل مشکلات نیز اقدام کنیم.

اقدامات در نظام اداری بیرجند تنها رفع تکلیف و ارائه گزارش است

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی اقداماتی که در نظام اداری برخی دستگاه ها بیرجند انجام می شود، تنها رفع تکلیف اداری و ارائه گزارش است.

رونقی با بیان اینکه جلسات برگزار شده باید دارای خروجی های مطلوبی باشد، گفت: همچنین نگاه مسئولان در جلسات باید به سمت عملی کردن مصوبات باشد.

وی با اشاره به تاکیدات رهبری پیرامون توجه به معلولان، اظهار کرد: توجه به معلول از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید مورد توجه همه قرار گیرد.

رونقی با بیان اینکه زمانی درد معلولان را خواهیم فهمید، که به خوبی آن را لمس کنیم، افزود: باید مسئولان در حرکتی نمادین با ویچلر در پیاده روها حضور یابند تا درد معلولان را احساس کنند.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند با تاکید بر اینکه حل مشکلات معلولان باید به دغدغه و ضرورت تبدیل شود، گفت: مشکلات پیرامون این جامعه جدی بوده و به راحتی قابل حل نیست.

وی با اشاره به توقف گاه های مخصوص خودرو معلولان در بیرجند، بیان کرد: خودروهایی که در این جایگاه ها توقف می کنند و باعث مشکلاتی برای معلولان می شوند، اعمال قانون شوند.

رونقی با اشاره به اعتبارات مناسب سازی شهری، بیان کرد: در دو سال گذشته خواستار ردیف ویژه اعتباری برای مناسب سازی شهری شدیم که تاکنون عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه برخی اقدامات نیاز به ذوق، انگیزه و مشارکت دارد، اظهار کرد: انجام برخی اقدامات نیازمند اعتبار نیست و نباید منتظر ماند.

رونقی ادامه داد: بسیاری از مسئولان در تقویم کاری خود برنامه ریزی دارند و باید حل مشکلات معلولان در برنامه اجرایی قرار گیرند.